L'actualité du jazz : Anat Cohen au temps des happy songs

Anat Cohen à la Une

“Happy Song”, de Anat Cohen et son Spirit New York Tentet paraît chez Anzic Records. Le concert de présentation a lieu samedi 7 octobre au Logan Center de Chicago, suivi d’une tournée à travers les Etats-Unis.

Anat Cohen est célébrée dans le monde entier pour sa virtuosité, son expressivité et son charisme, sur scène comme dans ses enregistrements. Elle est “clarinettiste de l’année” dans le célèbre référendum du magazine DownBeat, aussi bien celui des critiques que celui des lecteurs. Et cela fait dix ans que la Jazz Journalists Association la considère comme la meilleure clarinettiste dans ses prix annuels.

Depuis 2005, la série d’enregistrements d’Anat sur Anzic a vu la clarinettiste et saxophoniste passer du swing intense à la douceur des ballades, de groupes restreints à de larges ensembles et vice-versa, explorant tout un univers musical au passage. Le tout dernier album d’Anat (sa troisième parution cette année), “Happy Song” , s’appuie sur plusieurs passions musicales, de la musique brésilienne aux grooves africains, du swing rétro aux ballades émouvantes. Elle explore aussi le klezmer pour la première fois sur un disque, ce qui peut paraître surprenant pour une musicienne qui a grandit à Tel Aviv et qui réside depuis longtemps à Brooklyn.

Le nouveau véhicule de ces explorations est le Anat Cohen Tentet, un groupe de musiciens new yorkais qui a débuté au Jazz Standard, à Manhattan, et qui s’est produit cet été au festival de Newport. Par-dessus tout, “Happy Song” est le fruit d’une collaboration durable entre Anat et son co-producteur/arrangeur Oded Lev-Ari, qui est également son associé pour animer le label Anzic et son frère spirituel depuis leurs années de lycée en Israël. “Je suis hallucinée par les compétences de Oded dans de nombreux domaines. Il est tellement excellent partout, c’est une personne formidablement talentueuse. Plus que ça, il s’impose un tel dévouement et une telle intégrité, pour moi, Oded est le meilleur des partenaires musicaux.”

L’album s’ouvre sur Happy Song, une composition que Anat avait déjà enregistrée dans “Luminosa” et qu’elle a arrangé elle-même pour le tentet. Il se clôt avec Kenedougou Foly, composé par le joueur de balafon malien Neba Solo (alias Souleymane Traoré), le vibraphone étant réglé pour évoquer l’instrument d’origine. Par plusieurs aspects, “Happy Song” évoque le magnifique album “Noir” publié en 2007 par Anat Cohen. Les souffleurs du Anzic Orchestra y était déjà dirigé par Oded Lev-Ari…

Nadje Noordhuis (trompette, bugle)

Nick Finzer (trombone)

Anat Cohen (clarinette)

Owen Broder (sax baryton, clarinette basse)

James Shipp (vibraphone, percussion)

Vitor Gonçalves (piano, accordéon)

