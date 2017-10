L'actualité du jazz : The Amazing Keystone Big Band, Django pour les petits et les grands

Au sommaire aujourd'hui

The Amazing Keystone Big Band à la Une, David Enhco invité d'Alex Dutilh

Après le succès de leurs adaptations des oeuvres de Serge Prokofiev - « Pierre et le Loup…et le Jazz ! » - et Camille Saint-Saëns - « Le Carnaval Jazz des Animaux » -, les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band poursuivent leur aventure pour sensibiliser les publics, jeunes et adultes, au jazz dans toutes ses expressions à travers un nouveau spectacle, “Monsieur Django et Lady Swing” : un conte musical pétillant, entièrement créé autour de la musique d’un des plus grands guitaristes de jazz de tous les temps, Django Reinhardt.

UN LIVRE-CD, UN CD, UN SPECTACLE

Pour créer ce conte musical, The Amazing Keystone Big Band a arrangé pour grand orchestre de jazz des compositions de Django Reinhardt, conçues à l’origine, en majorité, pour un tout petit nombre d’instruments. À la tête de leur orchestre, le trompettiste David Enhco, le saxophoniste Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et le pianiste Fred Nardin proposent trois façons de découvrir ce nouveau conte musical - “Monsieur Django et Lady Swing” : un disque sur le label Nome, un livre-disque aux éditions Gautier-Languereau, et le spectacle (date parisienne : 11 mars 2018, Salle Pleyel).

Grâce à cet éclairage inédit donné à la musique de Django Reinhardt, c’est un conte musical ludique et joyeux qui prend vie. L’histoire est imaginée par Bernard Villiot, auteur à succès d’albums illustrés (Le souffleur de rêves (2015), Le dompteur de vent (2016)) à la plume ô combien malicieuse. Au coeur du Paris des années 30, elle plonge l’auditeur dans l’aventure du jeune Léo qui comme tous les mercredi après son cours de violon, dévale la rue des Cascades pour aller saluer le luthier de son quartier. Ce jour-là, un invité surprise est assis dans la boutique : Django Reinhardt en personne, qui fait sonner Lady Swing, sa nouvelle guitare…

Une rencontre grâce à laquelle le jeune Léo - incarné au violon par Didier Lockwood - va découvrir le jazz au grès de ses aventures avec le célèbre guitariste - incarné par le plus digne héritier de Django : Stochelo Rosenberg. Guillaume Gallienne, irrésistible comédien aux 4 Molières et 2 Césars, est le narrateur de l’histoire, qu’il raconte avec panache.

Ce conte permet de (re)découvrir seize des plus grandes compositions du génial guitariste et fait parcourir à l’auditeur/spectateur une grande partie du XXème siècle et de l’histoire du jazz, du style « manouche » au « swing », en passant par le « bebop » et en faisant un détour du côté du « free jazz » ! Toutes les compositions sont arrangées et réorchestrées pour big band, et gagnent ainsi une nouvelle dimension sans pour autant perdre de leur authenticité. Une authenticité qui permettra à tous de reconnaître les grands « tubes » de Django que sont : Nuages, Belleville, Minor Swing, Manoir de mes Rêves, Djangology, mais aussi des compositions moins connues du grand public comme Anouman, Flèche d’Or, Troublant Boléro et l’énigmatique Rythme Futur.

Pour les plus grands qui souhaiteraient prolonger l’expérience de la musique de Django Reinhardt en big band , ils reviennent avec un projet centré sur la personnalité légendaire de Django Reinhardt - “Django Extended” - dans lequel ils interprètent à leur manière les plus grands succès du célèbre guitariste. The Amazing Keystone Big Band porte la musique de Django dans une nouvelle dimension : celle du grand orchestre avec quatre invités prestigieux : Stochelo Rosenberg (guitare), Didier Lockwood (violon), Thomas Dutronc (guitare) et Marian Badoï (accordéon).

Où écouter l'Amazing Keystone Big Band

dimanche 03 décembre à 16h à l'Astrada de Marciac (32)

mardi 19 décembreà20h à l'Estran à Guidel (56) West Jazz Story

West Jazz Story du mardi 20 au vendredi 22 décembre au théâtre de Cornouaille à Quimper (29)

Pierre Dessasis (saxophone, flûte)

Kenny Jeanney (saxophone, flûte)

Jon Boutellier (direction, saxophone, flûte)

Eric Prost (saxophone, flûte)

Ghyslain Regard (saxophone, flûte)

Jean-Philippe Scali (saxophone, flûte)

Vincent Labarre (trompette)

Thierry Senau (trompette)

Félicien Bouchot (trompette)

David Enhco (direction, trompette)

Bastien Ballaz (direction, trombone)

Alois Benoit (trombone)

Loic Bachevillier (trombone)

Sylvain Thomas (trombone)

Frédéric Nardin (direction, piano)

Thibaut François (guitare)

Patrick Maradan (contrebasse)

Romain Sarron (batterie)

