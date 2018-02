L'actualité du jazz : Aka Moon, là-bas et maintenant

Au sommaire aujourd'hui

Aka Moon à la Une. Fabrizio Cassol invité d'Alex Dutilh

Depuis 1992, année de la formation d’Aka Moon, une vingtaine d’albums a marqué l’histoire du mythique trio de jazz établi à Bruxelles. La quasi totalité se retrouve dans ce coffret de 20 CDs (“Constellations Box”) qui nous permet d’effectuer un travelling saisissant sur ce groupe visionnaire.

Après un parcours initiatique en Centrafrique en compagnie des Pygmées Aka, Fabrizio Cassol, Michel Hatzigeorgiou et Stéphane Galland entament un travail musical en profondeur alors totalement nouveau, notamment sur les aspects rythmiques. Rapidement, leur musique continue de grandir au contact d’une série de grands musiciens venus du monde entier. Le premier choc : l’Inde ; deux albums y sont enregistrés et la rencontre avec le grand percussionniste carnatique U. K. Sivaraman (musique de l’Inde du Sud) va profondément marquer le groupe. Puis c’est à nouveau l’Afrique et la rencontre avec le maître du Sabar sénégalais Doudou N’Diaye Rose qui crée de nouvelles « constellations » musicales. Ces dernières vont ensuite se multiplier. Citons par exemple la collaboration avec un big band de DJ’s, des musiciens des Balkans, ou encore l’incursion des sonates de Domenico Scarlatti au sein d’un quartet de jazz…

Découvrir ou redécouvrir cette musique unique constitue une expérience à part, une cure contre le formalisme et une source inépuisable d’inspiration. Seuls trois albums, “Nzomba” (1992), “Live at the Kaai” (1999) et “Nasa Na” (2015) ne se retrouvent pas dans la boite. Par contre, le 20ème disque du box est un enregistrement inédit : “Light Ship Trio”.

En parallèle à la sortie de ce coffret, Aka Moon fête son 25ème anniversaire avec son nouvel album “Now” ; un véritable retour aux sources pour les trois comparses. Les rencontres et amitiés forgées pendant ce quart de siècle d’expérimentations avec des musiciens du monde entier ont laissé une empreinte profonde sur leur jeu, qui atteint aujourd’hui des sommets de virtuosité, de clarté et de liberté. Au sein de cette formation jazz « classique », saxophone - basse - batterie, on décèle des saveurs venues d’Orient, d’Afrique et d’Inde, comme autant d’invitations au voyage.

Fabrizio Cassol (saxophone alto)

Michel Hatzigeorgiou (basse Fender)

Stéphane Galland (batterie)

Programmation musicale

Aka Moon « Now »

Spiritual Exile (for Ezgi) (Fabrizio Cassol)

Instinct OUT 662

Aka Moon « Constellations Box »

Aka Moves (Fabrizio Cassol)

Instinct OUT 661

Aka Moon « Constellations Box »

Story Telling's On (For Jayne Cortez) (Fabrizio Cassol)

Instinct OUT 661

Aka Moon « Constellations Box »

Sa (Fabrizio Cassol)

Instinct OUT 661

Aka Moon « Constellations Box »

Worlds of Possible (Fabrizio Cassol)

Instinct OUT 661

Aka Moon « Constellations Box »

A la luce di Paco (Act 2) (Fabrizio Cassol)

Instinct OUT 661

Aka Moon « Constellations Box »

Aka Djelia (Histoire de griot) (Fabrizio Cassol, Baba Sissoko)

Instinct OUT 661