L'actualité du jazz : Airelle Besson, Édouard Ferlet et Stéphane Kerecki, classiques au grand air

Édouard Ferlet a déjà emprunté les chemins de traverse pour le label Alpha puisqu’avec Violaine Cochard, il a signé en 2015 « Plucked Unplucked », album mélangeant piano et clavecin : belle réussite qui fera bientôt des petits. Le contrebassiste Stéphane Kerecki, lui, a signé plusieurs albums pour Outhere, dont « Nouvelle Vague », récompensé aux Victoires de la Musique. Quant à la carrière de la trompettiste Airelle Besson, elle est en pleine explosion depuis 2015, année où elle a reçu à la fois le Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et la Révélation des Victoires du Jazz. Airelle va en plus présenter très bientôt sa musique pour big band, à la tête de l’Euroradio Jazz Orchestra : le 11 novembre à la Maison de la Radio, le 12 novembre à Coutances, le 13 novembre à Djazz à Nevers et le 14 novembre à Bischwiller pour Jazzdor à Strasbourg)

Les trois musiciens ont décidé de créer ce trio pour croiser leurs univers et leurs envies. “Aïrés” qui paraît chez Alpha/Outhere, est le fruit de leur première année de compagnonnage, un programme qui présente des compositions de chacun d’eux, un album aux couleurs jazz, mais dont plusieurs plages sont directement inspirées de grands standards du classique, comme Es is Vollbracht de la “Passion selon St-Jean” de Bach, les Pavanes de Ravel et de Fauré, la Valse sentimentale de Tchaïkovski ou la Danse du Sabre de Khatchatourian qu’on devine derrière les Stances du Sabre…

Où écouter Edouard Ferlet, Airelle Besson et Stéphane Kerecki

lundi 04 décembre à 20h au Café de la Danse à Paris (75) pour la parution de "Aïrés", présenté par Outhere Music

Airelle Besson (trompette)

Edouard Ferlet (piano)

Stéphane Kerecki (contrebasse)

