L'actualité du jazz : Ahmad Jamal, Marseille mon amour

Dernier géant du piano d'un genre qu'il préfère appeler musique classique américaine que jazz, Ahmad Jamal est revenu récemment sur le devant de la scène avec “Blue Moon” et “Saturday Morning”, deux albums dans lesquels il a porté très haut son art d'un groove irréprochable. L'aventure se poursuit ici dans un disque très francophile ; avec sa rythmique toujours magnétique, le pianiste rend hommage à la capitale provençale, sa mer multicolore et son port tourné vers l'Afrique, “Marseille”, qui paraît chez Jazz Village. Un symbole d'ouverture qui rime avec l'une des musiques les plus abouties d'aujourd'hui.

Un nouvel album du légendaire pianiste et compositeur Ahmad Jamal est toujours un événement très attendu. Mais “Marseille” rayonne d’un enthousiasme particulier car c’est une expression très personnelle de la sincère et mutuelle admiration qui existe, depuis plus de six décennies, entre l’artiste américain et le public français.

Le titre qui donne son nom au disque est une lettre d’amour à la capitale emblématique du sud, dont le magnifique port et l’éblouissante lumière ont inspiré de nombreux artistes et réalisateurs de cinéma au cours des années. Bien que l’album commence avec l’interprétation instrumentale de ce morceau, c’est la version vocale, avec une saisissante performance du rappeur français Abd Al Malik, qui attire immédiatement l’attention, principalement parce que ce genre de collaboration est un audacieux nouveau départ pour Jamal, âgé de quatre-vingt-six ans. La ville y est un personnage exerçant une puissante emprise sur quiconque parcourt ses rues et s’émerveille de ses nombreux monuments et de ses couchers de soleil à la beauté picturale. La ville est vivante. La ville est tout sauf silencieuse. La ville est intemporelle. “Marseille, ta voix ne cesse de m’appeler Marseille, Marseille, ville d’éternité…”

C’est à Jazz In Marciac le 4 août 2016 qu’Ahmad Jamal a interprété ce titre en avant-première mondiale, concert diffusé en direct sur France Musique. En invitant la vocaliste Mina Agossi et le rappeur Abd Al Malik, Jamal a offert aux spectateurs du prestigieux festival de jazz français deux versions inoubliables de cette nouvelle composition Marseille, dont il a, pour la première fois, écrit les paroles, traduites par Mina Agossi.

Pour accompagner le pianiste, on retrouve trois musiciens avec lesquels il a développé au fil du temps une véritable télépathie musicale – le batteur Herlin Riley, le contrebassiste James Cammack et le percussionniste Manolo Badrena. Ensemble, ils forment une section rythmique à la fois réactive et assurée, chaque membre faisant sentir sa présence sans perturber le continuum rythmique minutieusement construit de la musique, qui possède une pulsation hypnotique, accentuée par une large variété de subtilités. James Cammack, précieux membre des groupes de Jamal dans les années 1980 et 1990 est revenu au bercail pour l’occasion et ne cache pas sa joie. Herlin Riley, encore un batteur originaire de New Orleans aux côtés d’Ahmad Jamal, s’est fait remarquer chez Wynton Marsalis. Et il faut aussi prêter attention à la richesse des textures créées par Manolo Badrena, l’ancien membre du groupe pionnier de la fusion, Weather Report. Sa collection de cloches, bongos, congas, bâtons de pluie et claves est utilisée brillamment pour moucheter la musique de nouvelles couleurs et de subtiles polyrythmies. Le riche canevas de timbres que Badrena tisse au sein des arrangements est une présence aussi bien orchestrale que percussive.

L’histoire de la vie de Jamal et son parcours dans la musique, depuis sa ville natale de Pittsburgh, sont pour le moins étonnants. Enfant prodige, il a pris ses premières leçons de piano alors qu’il n’avait encore que sept ans. Jamal s’est d’abord largement concentré sur l’oeuvre du maître classique Franz Liszt avant de rencontrer le pianiste virtuose Art Tatum, l’un des pères fondateurs du piano jazz contemporain, qui l’a inspiré en tant qu’improvisateur.

Musicien professionnel à onze ans, Jamal a formé des quartets puis des trios, et au bout d’une décennie, obtenu un succès monstre avec son album de 1958, “Live A The Pershing”. Celui-ci a passé… 108 semaines classé dans les charts avec notamment le célèbre hit Poinciana.

Pendant les quatre décennies qui ont suivi, Jamal n’a cessé d’enregistrer, explorant une vaste gamme de formations allant de groupes électriques à des ensembles de cordes, mais au cours des années 1980 et 1990, il s’est réellement imposé comme un maître du trio acoustique avec piano.

Les albums qu’il a enregistrés pour le label Birdology, notamment la trilogie “The Essence”, sont des classiques du jazz contemporain, et ce dernier disque, tout comme les récents “Blue Moon” et “Saturday Morning” qui ont inauguré sa collaboration avec Jazz Village, confirment qu’Ahmad Jamal reste au sommet de sa puissance créative. “Marseille” est le joyau d’un maître musicien qui n’en dit jamais plus qu’il ne faut, mais toujours assez pour que le monde s’arrête et l’écoute.

Où écouter Ahmad Jamal

lundi 12 et mardi 13 juin à 20h30 à l'Opéra de Marseille (13)

vendredi 30 juin à 20h30 au théâtre antique de Vienne (38) dans le cadre de Jazz à Vienne

Ahmad Jamal (piano)

James Cammack (contrebasse)

Herlin Riley (batterie)

Manolo Badrena (percussions)

Abd Al Malik (voix)

Mina Agossi (voix)

