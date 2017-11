L'actualité du jazz : Ahmad Jamal, invité spécial

Au sommaire aujourd'hui

Ahmad Jamal invité d'Alex Dutilh

Dernier géant du piano d'un genre qu'il préfère appeler musique classique américaine que jazz, Ahmad Jamal est revenu récemment sur le devant de la scène avec “Blue Moon” et “Saturday Morning”, deux albums dans lesquels il a porté très haut son art d'un groove irréprochable. L'aventure s'est poursuivie juste avant l'été dans un disque très francophile ; avec sa rythmique toujours magnétique, le pianiste y rend hommage à la capitale provençale, sa mer multicolore et son port tourné vers l'Afrique, “Marseille”, paru chez Jazz Village. Un symbole d'ouverture qui rime avec l'une des musiques les plus abouties d'aujourd'hui.

C’est à Jazz In Marciac le 4 août 2016 qu’Ahmad Jamal a interprété ce titre en avant-première mondiale, concert diffusé en direct sur France Musique. Ahmad Jamal est de retour en France pour un concert au Palais des Congrès de Paris, le 14 novembre. Pour accompagner le pianiste, on retrouve les trois musiciens avec lesquels il a développé au fil du temps une véritable télépathie musicale – le batteur Herlin Riley, le contrebassiste James Cammack et le percussionniste Manolo Badrena. Plus en invités, la chanteuse Mina Agossi et le slammeur Abd Al Malik.

Une semaine avant ce rendez-vous, il rend visite à France Musique. Après son direct dans Musique Matin de Saskia de Ville, il répond aux questions d'Alex Dutilh dans Open Jazz. L’histoire de la vie de Jamal et son parcours dans la musique, depuis sa ville natale de Pittsburgh, sont pour le moins étonnants. Enfant prodige, il a pris ses premières leçons de piano alors qu’il n’avait encore que sept ans. Jamal s’est d’abord largement concentré sur l’oeuvre du maître classique Franz Liszt avant de rencontrer le pianiste virtuose Art Tatum, l’un des pères fondateurs du piano jazz contemporain, qui l’a inspiré en tant qu’improvisateur. Mais ni la puissance d'improvisation de Earl Hines (un Louis Armstrong du piano), ni les talents de compositrice de Mary Lou Williams, n'ont dû le laisser indifférent. Et que pense-t-il des effluves latines du Dr. Billy Taylor ou de la reprise de son intemporel Poinciana par Keith Jarrett ?

Musicien professionnel à onze ans, Jamal a formé des quartets puis des trios, et au bout d’une décennie, obtenu un succès monstre avec son album de 1958, “Live A The Pershing”. Celui-ci a passé… 108 semaines classé dans les charts avec notamment le célèbre hit Poinciana. Justement, quel regard porte-t-il sur la reprise de ce Poinciana par Keith Jarrett dans le même Palais des Congrès parisien où il jouera dans une semaine ?

Et pendant les quatre décennies qui ont suivi son génial trio de 1958 avec Israel Crosby et Vernel Fournier, Ahmad Jamal n’a cessé d’enregistrer, explorant une vaste gamme de formations allant de groupes électriques à des ensembles de cordes, mais au cours des années 1980 et 1990, il s’est réellement imposé comme un maître du trio acoustique avec piano. Curieusement, alors que Miles Davis a souvent évoqué son admiration pour Ahmad Jamal, celui-ci n'a jamais accepté d'intégrer le groupe du trompettiste. Tout aussi curieusement, il n'a jamais enregistré un album de piano solo ! On attend less réponses de mister Ahmad the Terrible…

Où écouter Ahmad Jamal

mardi 14 novembre à 20h30 au Palais des Congrès à Paris (75)

Ahmad Jamal (piano)

James Cammack (contrebasse)

Herlin Riley (batterie)

Manolo Badrena (percussions)

Invités :

Mina Agossi (voix)

Abd Al Malik (voix)

