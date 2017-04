L'actualité du jazz : Aérophone, l'atrabile et son remède

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Ozma dimanche 30 avril à 20h30 à l'AJMI en Avignon (84) dans le cadre de l'International Jazz Day 2017.

C'est tout d'abord un grand plaisir, à chaque occasion, de croiser le son avec celui de Glenn Ferris, unique, beau et rare, si précieux ! J'ai souhaité étoffer et colorer la musique du trio autrement, en ajoutant cette unique palette de sons dont dispose Glenn. L'histoire de ce trio devenu quartet pour cette occasion, s'est écrite à travers chacun des morceaux de cet album, et au fil du temps, qui défile parfois lentement. Il était aussi essentiel à mes yeux de graver toute cette musique après l'avoir jouée en concert. Plus que de mettre un « guest » dans un album ou un super soliste invité « à la va‐vite », il fallait que Glenn puisse sentir la sonorité du groupe autant que nous, et donc en faire partie totalement ; encore une fois, cela ne se fait qu'avec du temps. Les compositions gravées ici ont toutes un passé différent mais ont été pensées pour une, deux ou trois voix. Certaines sont des nouveautés fraîchement composées, d’autres, d'anciennes matières peu ou jamais utilisées auparavant, spécialement ré-adaptées et ré-arrangées pour ce quartet. Ainsi vous passerez du très récent Atrabile, ôde à la mélancolie, à l'étrange Spongious basé sur une série de 12 notes. Moustal est une mélodie de jeunesse ré-adaptée ici. Sornette est né griffonné sur un bout de papier, pendant une tournée, en apprenant la mort d'Ornette Coleman. Ancient Empire, composition jouée une fois par le passé a été exhumée ! J'ai aussi tenu à ce que nous improvisions totalement, j'ai gardé deux de ces moments ; j'avais préalablement préparé différentes combinaisons, ainsi qu'un jeu de cartes donnant lieu à des formules aléatoires. Nous avons nommé ces deux moments Inspiration et Aspiration qui nous ont parfois menés dans le jeu à des sortes de cris primitifs, jusqu'à des modes de jeux qu'on pourrait croire écrits.... Doloroso, que j'avais déjà enregistré, est joué cette fois dans son tout premier arrangement. Spontaneous Suite, comme son nom l'indique fut écrite pour le disque spontanément et en très peu de temps.... Vous l'aurez compris, ce disque n'est pas un calcul mais le reflet de l'histoire singulière d'un groupe qui se laisse porter par les sillons de la musique et des rencontres. Yoann Loustalot

Aérophone a été fondé en 2007, à Paris par le trompettiste Yoann Loustalot avec le contrebassiste Blaise Chevallier. En 2010, le batteur Frédéric Pasqua rejoint le groupe. Le goût du jeu domine dans le choix de tenter ce pari, si rare dans l'histoire comme de nos jours, d'un trio basique avec trompette, c'est‐à‐dire dépourvu d'un instrument harmonique qui lui est habituellement associé. Le trio a déjà à son actif deux disques « Flyin' With » paru en 2013 sur le label « Bruit Chic » et « Aérophone» paru chez Fresh Sound New Talent en 2010. Ce nouvel album « Atrabile » qui paraît chez Bruit Chic, est donc le premier en quartet.

Où écouter Aérophone

jeudi 25 mai à 20h30 au Sunset à Paris (75) pour la sortie de l'album « Atrabile » chez Bruit Chic

Yoann Loustalot, Aérophone « Atrabile »

Atrabile (Yoann Loustalot)

Bruit chic 0082674

Yoann Loustalot, Aérophone « Atrabile »

Moustal (Yoann Loustalot)

Bruit chic 0082674

Clark Terry, Bob Brookmeyer « Complete Studio Recordings »

Tête à Tête (Clark Terry)

Lonehill Jazz 10199

David Enhco « Horizons »

Sentinelle (David Enhco)

Nome 008

Jules Farmer « Complete 1959 Imperial Recordings »

You Make Me Feel So Young (M. Gordon, J. Myrow)

Blue Moon 877

Ozma « Welcome Home »

He Saved The Girl (Once Again) (Édouard Séro-Guillaume)

Cristal 253

Binker and Moses « Dem Ones »

Intoxication From The Jahvmonishi Leaves (Binker Golding, Moses Boyd)

Gearbox 1530

Lorenzo Naccarato « Lorenzo Naccarato Trio »

Komet (Lorenzo Naccarato)

Laborie Jazz 32

Logan Richardson « Shift »

Creeper (Logan Richardson)

Blue Note 600406671585

Romane, Stochelo Rosenberg « Gypsy Guitar Masters »

Pour parler (Romane)

Frémeaux 549