L'actualité du jazz : Adrien Chicot sort de l'ombre

Remarqué par un premier album, « All In », avec lequel il avait mis en plein dans le mille, le pianiste Adrien Chicot revient au disque avec le même trio. Redondance ? Répétition ? Pas le moins du monde. Fidélité à des partenaires, plutôt, le contrebassiste Sylvain Romano et le batteur Jean-Pierre Arnaud, qui servent parfaitement sa musique et sont en tout point sur la même longueur d’onde que le pianiste : un groupe qui tourne comme un seul homme, une rythmique nerveuse et véloce, au swing ferme et léger à la fois, qui peut se révéler poétique et sensible. Cohérence d’un univers, surtout, qui se développe d’autant plus naturellement en trio, cadre si chéri des pianistes, qu’Adrien Chicot a fort à faire par ailleurs, avec le quartet du saxophoniste Samy Thiébault ou le quintet du trompettiste Julien Alour, et qu’il semble avoir trouvé là l’espace de jeu qui lui sied.

Alour, Thiébault, Chicot : trois noms d’une même génération de jazzmen parisiens qui ont choisi le jazz comme musique d’adoption, langage qu’ils partagent, vie qu’ils mènent avec un sens de la camaraderie qui les a conduits à traîner leurs guêtres dans tous les clubs de la capitale, jusqu’aux petits matins, tout en aiguisant leur savoir-faire sur scène, à l’école des bœufs, ou en relevant les maîtres à partir desquels ils ont fondé leur discours et libéré leur parole. Car elle n’est en rien bridée, la musique d’Adrien Chicot, dont l’allant naturel sur le clavier et l’imagination féconde révèlent une inspiration continue, une aisance dans le format du trio et un rapport de spontanéité au jazz qui pourraient faire croire que ce musicien a grandi ailleurs, de l’autre côté de l’Atlantique.

Laissant entendre qu’il n’est pas resté insensible à ses contemporains, tout en rendant manifeste ce qu’il doit aux grands pianistes qui ont façonné la tradition du genre, de Duke Ellington à McCoy Tyner, de Bud Powell à Herbie Hancock, sans qu’il soit nécessaire de se référer à eux pour apprécier la profondeur et l’engagement qu’il met à jouer, Adrien Chicot a le jazz dans la peau. Ou plutôt il l’a sous les doigts : il file, il virevolte, il swingue, il surprend, il touche, avec cette évidence qui donne le sentiment de ne pas écouter un pianiste scolaire et appliqué qui a simplement bien intégré la leçon des anciens mais, tout à l’inverse, quelqu’un chez qui le rapport à l’instrument - ce fameux « toucher » qui distingue les musiciens entre eux - et à l’improvisation ont façonné une conscience et une personnalité qui témoignent d’un artiste entier, appelé à durer et à faire œuvre. Ce n’est pas rien. Soyons heureux d’assister à l’éclosion de ce talent.

VIncent Bessières

Où écouter Adrien Chicot

jeudi 16 mars au Duc des Lombards à Paris (75) pour la sortie de « Playing In The Dark » chez Gaya

Programmation musicale

Adrien Chicot « Playing In The Dark »

Late (Adrien Chicot)

Gaya 034

•

Adrien Chicot « Playing In The Dark »

Fourth Floor (Adrien Chicot)

Gaya 034

•

McCoy Tyner « Inception »

Inception (McCoy Tyner)

Impulse A-18

•

Frank Kimbrough « Solstice »

Seven (Carla Bley)

Pirouet 3097

•

Jay Jay Johnson « First Place »

Commutation (J.J. Johnson)

Columbia 1030

•

Richard Galliano « Les années Milan »

Indifférence (Toni Murena, Joseph Colombo)

Milan 399538-2

•

Roberto Negro, Emile Parisien, Michele Rabbia Dadada

Road et Gentle (Roberto Negro)

mp3

•

Girma Bèyènè, Akalé Wubé « Mistakes On Purpose »

Ené nègn bay manèsh (Girma Bèyènè)

Buda Ethiopiques 30

•

Mamutrio « Primal Existence »

Triads (Lieven Cambré)

Origin 82726

•

Vadim Neselovskyi « Get Up And Go »

Almost December (Vadim Neselovskyi)

Jazz Family 014/815951