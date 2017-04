L'actualité du jazz : Adam O'Farrill signe la mise en sons de L'Étranger

Au sommaire aujourd'hui

Adam O'Farrill à la Une



Jazz au Trésor : Woody Herman - "The 3 Herds"



Jazz Agenda : semaine du 10 au 16 avril 2017

Jazz Trotter : Intakt Records au Vortex à Londres du 16 au 27 avril 2017

Jazz Bonus : Disque "The Westerlies" de The Westerlies

Adam O'Farrill (né à Brooklyn en 1994 ), fils du grand pianiste cubain Arturo O'Farrill et de la pianiste Alison Deane, petit-fils du compositeur Chico O'Farrill, sort son premier album "Stranger Days" chez Sunnyside Records (avril 2016), inspiré par l'Etranger de Camus... Il a grandi dans un environnement musical très riche, d'Olivier Messiaen à Oscar Peterson. Il commence par le piano, puis se met à la trompette à l'âge de 8 ans.

Il joue rapidement avec son père mais aussi son frère Zack O'Farrill, grand percussionniste et batteur qui l'aide et l'influence. Tous les deux partagent avec lui leur amour du jazz. Les professeurs d'Adam O'Farrill ont été successivement : Jim Seeley, Nathan Warner, Thomas Smith, Cecil Bridgewater, Laurie Frink et Reiko Fütin, qui a eu un impact important sur l'approche de la composition auprès d'Adam O'Farrill. Le trompettiste aime aussi le cinéma et cet art l'influence dans son jeu et dans l'histoire qu'il veut raconter avec sa musique.

Le talentueux Adam O'Farrill a rassemblé de superbes musiciens dans "Stranger Days". Ils ont réussi à créer un disque calme, intense et parfois humoristique...mais tout le temps entraînant ! Le disque a été enregistré en février 2014

Adam O'Farrill (trompette)

Chad Lefkowitz-Brown (sax ténor)

Walter Stinson (contrebasse)

Zack O'Farrill (batterie)

Programmation musicale

Adam O'Farrill « Stranger Days »

A and R Italian Eatery (Adam O'Farrill)

Sunnyside 1450

Adam O'Farrill « Stranger Days »

Building The Metamorphosen Bridge (Adam O'Farrill)

Sunnyside 1450

John Coltrane et Don Cherry « The Avant Garde »

Cherryco (Don Cherry)

Atlantic 1451

Olli Hirvonen « New Helsinki »

Lavola (Olli Hirvonen)

Edition 1087

Woody Herman « The 3 Herds »

Sidewalks of Cuba (M. Parish, I. Mills, B. Oakland)

Columbia Legacy 889854072520

Olivier Py « Black Fables »

Gangster Gazelle, Part 1 (Olivier Py)

Vents d'Est 1703-10

Ingrid Laubrock « Serpentines »

Pothole Analytics, Part 2 (Ingrid Laubrock)

Intakt 272

Jürg Wickihalder, Barry Guy, Lucas Niggli « Beyond »

Return of Ulysses (Barry Guy)

Intakt 277

The Westerlies « The Westerlies »

Where's The Music ? (Duke Ellington)

Songlines 1617-2