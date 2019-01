Adam O'Farrill, le Mexique à saute frontières

Au sommaire aujourd'hui

Adam O'Farrill à la Une

Affinant ses prises de risques et ses relations avec des sources folkloriques mexicaines, le quartet Stranger Day d’Adam O’Farrill évolue pour devenir l’un des plus convaincants de la scène jazz.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ike Quebec - Soul Samba

Salué par le New York Times pour avoir « établi une identité forte et une détermination à se déployer et s'adapter », le trompettiste Adam O'Farrill est devenu un talent émergent majeur du jazz à l'âge de 23 ans. Il a fait ses débuts en tant que leader en 2016 avec les Stranger Days, et son quartet a conservé ce nom, pour “El Maquech”. Rejoint par Chad Lefkowitz-Brown au saxophone ténor, Walter Stinson à la basse et Zack O'Farrill (frère aîné d'Adam) à la batterie, le trompettiste affiche non seulement une virtuosité et une clarté tonale inhabituelle, mais aussi un tempérament artistique, avec un message à délivrer.

O'Farrill et le groupe ouvrent avec une interprétation audacieuse et très moderne de la chanson traditionnelle mexicaine Siiva Moiiva. La chanson titre El Maquech est également une chanson d'origine mexicaine. Il y est fait référence à un scarabée utilisé pour « des bijoux vivants », explique Adam O'Farrill : « Le coléoptère est recouvert d'or et de pierres précieuses et est vendu et porté traditionnellement par les femmes mayas du Yucatécan, les soirs de congé.»

Le catalyseur immédiat de cette exploration des sources musicales mexicaines était double : le père d'Adam, le célèbre pianiste, chef d'orchestre et compositeur Arturo O'Farrill, est en partie d'origine mexicaine, et "naturellement, je me suis senti obligé d'explorer mon propre passé " confie le trompettiste. Le quartet Stranger Days a été invité à jouer au Jardin Botanique de New York dans le Bronx lors de l’exposition « Frida Kahlo : Art, Jardin, Vie ».

Adam O’Farrill a entendu pour la première fois El Maquechsur un album d’Orquesta Jaranera Sonora Yucateca, « et il y avait cet enthousiasme bouleversant dans les rythmes et le jeu collectif, se souvient-il, plus une atmosphère tumultueuse, semblable à une valse effrénée. C'était difficile à organiser au début, car nous n'étions qu'un quartet. Mais j’ai été tellement séduit par le tempérament de celui-ci. Cela m’a semblé ressembler à quelque chose que j’ai toujours cherché à réaliser avec ce groupe.»

Poursuivant l'héritage intimidant de son père, mais aussi de son grand-père, le légendaire chef d’orchestre cubain Chico O'Farrill, Adam O’Farrill a été reconnu pour son travail avec certains des artistes de jazz les plus novateurs de notre époque, dont Rudresh Mahanthappa (“Bird Calls”), Stephan Crump (“Rhombal”) et d’autres. En tant que co-leader du groupe O’Farrill Brothers, il a resserré son lien avec le batteur Zack O'Farrill sur les albums “Giant Peach” et “Sensing Flight”. Depuis lors, sa musique a grandi et a pris de nouvelles nuances conjuguant sophistication et aventure.

à lire aussi article Jazz Trotter : Arturo O'Farrill

Programmation musicale

Adam O'Farrill « El Maquech »

El Maquech (Efrain Salvador)

Biophilia 0011

Adam O'Farrill « El Maquech »Erroneous Love (Adam O'Farrill)

Biophilia 0011

Thelonious Monk « Criss-Cross »

Eronel (Thelonious Monk))

Columbia 88883735352-12

Jonathan Finlayson « 3 Times Round »

Refined Strut (Jonathan Finlayson)

Pi Recordings 77

Ike Quebec « Bossa Nova, Soul Samba »

llorop tu despedida (Lacerda, Camacho, Cabral)

Blue Note 52443

Stéphane Oliva, Susanne Abbuehl, Øyvind Hegg-Lunde « Princess »

Great Bird (Keith Jarrett, Susanne Abbuehl)

Vision Fugitive 313013

Sylvain Darrifourcq, In Love With « Coïtus Interruptus »

Stress Caramel (Sylvain Darrifourcq)

Gigantonium 006ILW1

Melanie de Biasio « A Stomach is Burning »

Let Me Love You (P. Paulus, M. de Biasio)

Igloo 193

Daniele Di Bonaventura « Eu te amo »

Samba do aviao (A.C. Jobim)

Bonsaï 232546

Michael Felberbaum « 3 Elements »

Gilmore (Michael Felberbaum)

Fresh Sound NT561