L'actualité du jazz : Aaron Parks trouve son chemin

Pour sa seconde réalisation « Find The Way » sur ECM – après l’album solo “Aborescence”, que JazzTimes a qualifié de “à la fois exubérant et impressionniste… relevant d’une sorte de quête visionnaire” – le pianiste Aaron Parks a réuni un trio en compagnie du contrebassiste Ben Street et du batteur Billy Hart. Cette paire rythmique exceptionnelle qui est également celle que Billy Hart dirige dans les disques de son propre quartet sur ECM, apporte au groupe un mélange de force et de fluidité – une qualité “océanique” (selon les propres mots de Parks) constituée de vagues d’énergie dans lesquelles le pianiste se plonge résolument pour mieux les diriger.

Du morceau d’ouverture Adrift, d’une grande richesse mélodique, au dernier titre du disque, reprise somptueuse d’un air romantique déniché par Aaron Parks sur un vieux LP de Rosemary Clooney et Nelson Riddle, « Find the Way » possède l’aura des grands disques en trio s’inscrivant sans faux-semblant dans la tradition du genre. Aaron Parks a également puisé son inspiration pour cet album dans les univers d’Alice Coltrane et Shirley Horn (avec qui Hart a collaboré) : le sens de l’espace et la délicatesse sont incontestablement quelques une des qualités premières de cette musique.

Programmation musicale

Aaron Parks « Find The Way »

Adrift (Aaron Parks)

ECM 2489

Aaron Parks « Find The Way »

The Storyteller (Aaron Parks)

ECM 2489

Paul Bley « My Standard »

Santa Claus Is Coming To Town (Haven, Gillespie)

SteepleChase 31214

Giulia Valle « Live in San Francisco »

Lucy-Lu (Giulia Valle)

Discmedi Blau 5244-02

Hank De Mano « Flyin' Fluegelhorn / Quartet in Concert »

Summertime (G. gershwin, D. Heyward)

Fresh Sound 910

Jean-Claude Montredon « Diamant H2o »

Belia Africa (Jean-Claude Montredon)

Q Mix 3700409815423

Laura Littardi « Gainsbourg etc… »

Ces petits riens (Serge Gainsbourg)

VLF 240

Kimono « Musique de chambre avec basse électrique »

Sonate pour un monoski, Part 1 (Roberto Negro)

Ô Jazz 004

Emmanuel Bex « Chansons ! »

Le temps des cerises (Clément, Renard)

Jando Music VVJ113

Maurice Brown « The Mood »

Serendipity (Maurice Brown)

Ropeadope 888295563123