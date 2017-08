L'actualité du jazz : Vijay Iyer, la traversée du six

Au sommaire aujourd'hui

Le claviériste-compositeur Vijay Iyer publie son cinquième album depuis 2014 sur le prestigieux label ECM. Cette fois, avec “Far From Over”, il double la mise de son trio habituel en enregistrant à la tête d’un sextet des plus dynamiques. Le pianiste et compositeur pousse encore un peu plus loin son exigence musicale qui lui vaut de truster les reconnaissances internationales depuis une dizaine d’années, la dernière en date étant de se retrouver lauréat de la MacArthur Foundation, après avoir été élu à trois reprises musicien de l’année par le magazine Downbeat (2012, 2015, 2016). The Guardian l’a qualifié comme l’un des pianistes de jazz les plus créatifs de la nouvelle génération. Une génération que le New Yorker estime aussi brillamment éclectique qu’extraordinairement douée.

“Far From Over” présente un sextet d’improvisateurs virtuoses : Graham Haynes (bugle, cornet, électronique), Steve Lehman (saxophone alto) et Mark Shim (saxophone ténor) bien soutenus par la section rythmique composée de Vijay Iyer au piano, de Stephan Crump (contrebasse) et Tyshawn Sorey (batterie). La musique oscille entre l’explosivité frissonnante (Down to the Wire, Good on the Ground) et l’élégie cathartique (For Amiri Baraka, Threnody), sans oublier les accroches mélodiques, les atmosphères intrigantes, le rythme musculeux et une part spirituelle commune à toutes ces couleurs. « Ce groupe a du feu en lui, mais aussi cette matière terrienne qui rend si profonds les timbres et les textures » commente le pianiste. « Il y a aussi l’eau et l’air – la musique bouge, vit ».

