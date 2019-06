Kyriakos Sfetsas, le deuxième tome de son Odyssée

Au sommaire aujourd'hui

Kyriakos Stefsas à la Une

La vision de Sfetsas derrière cette formation a toujours été de repousser les frontières de la musique grecque traditionnelle. Il en résulte un chef d’oeuvre de jazz fusion progressif, des compositions à la fois complexes et fascinantes interprétées par les meilleurs musiciens d’Athènes de l’époque.

Après le succès du “Greek Fusion Orchestra, Vol 1” sorti l’année dernière qui a permis aux mélomanes de découvrir un des plus grands compositeurs actuels et qui a été plébiscité par la critique, le 2ème opus enregistré par le groupe porte encore plus loin la même ambition : celle de mélanger jazz progressif et musique traditionnelle.

Véritable compositeur de formation et chef d’orchestre, Kyriakos Sfetsas, nous plonge dans des émotions plus sombres et profondes avec un jazz encore plus fin et complexe. Le “GFO Vol. 2” révèle bien plus qu’un créateur de musique expérimentale, un compositeur unique et exigeant qui sublime le talent de ses musiciens. Si la musique traditionnelle reste présente, elle n’est pas la base des compositions. Sa vision brise les frontières musicales jusqu’à nous montrer qu’elles n’existent pas : classique, jazz, musique traditionnelle, influences orientales et balkaniques, la musique est le langage des émotions.

Cette nouvelle série d'inédits fut enregistré en stéréo sur bande magnétique avec les meilleures techniques de l’époque et pour cette édition le plus grand soin a été apporté au mastering, avec pour résultat un album d’une incroyable qualité sonore.

La version LP de cet album est une Édition Deluxe avec une double pochette de disque laminée et brillante, des sous-pochettes imprimées, un livret et un code de téléchargement de la version numérique. La version CD est un coffret Digipack avec un étui Slipcase incluant un livret imprimé de 16 pages avec photos et notes sur l'histoire des membres de ce groupe.

Kyriakos Sfetsas (composition, direction)

Manthos Chalkias (clarinette, saxophone alto, flûte)

Yorgos Manikas (saxophone ténor, flûte)

Yannis Terezakis (piano, cymbalum)

Nikos Tatsis (guitare, luth électrique)

Yorgos Theodoridis (basse)

Dimitris Marinakis (batterie, percussions)