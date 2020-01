Kris Davis, l'art de la géométrie variable

Au sommaire aujourd'hui

Mettant en vedette une grande variété d'invités provenant de tout le spectre de la musique créative, “Diatom Ribbons” est la réalisation de près de deux décennies de collaborations, un hommage aux géants du piano et une merveille de composition et d'improvisation.

La première sortie de la pianiste et compositrice depuis qu'elle a été nommée Rising Star Artist of 2018 par Down Beat. La distribution assemblée par Kris Davis est de haute volée. L'album est la première collaboration enregistrée avec Terri Lyne Carrington et Val Jeanty, qui sont devenues ses proches co-conspiratrices ces dernières années. En 2017, Terri Lyne Carrington a fait appel à Kris Davis pour une série de concerts en hommage à feu Geri Allen, avec la bassiste et chanteuse Esperanza Spalding (qui apparaît également sur “Diatom Ribbons”). Ces concerts ont contribué à former une relation de travail étroite entre la batteure et la pianiste.

La suite fut la résidence de Kris Davis au Stone avec Val Jeanty en 2018 dans un concert entièrement improvisé, le premier du genre pour Terri Lyne Carrington. A propos de la contribution de Val Jeanty, Davis dit : " son influence hip-hop, sa capacité à façonner la musique en utilisant des mots et aussi des sons de la nature et des percussions - cela m'a ouvert une toute nouvelle palette à prendre en compte lorsque j'ai conceptualisé ce projet. Je voulais que Val utilise des mots qui m'étaient personnels, par des gens que je respecte profondément et que je considère comme mes influences les plus profondes. Cela inclut une longue citation de Cecil Taylor sur la chanson titre Diatom Ribbons et une collection de citations de Messiaen avec lesquelles j'ai demandé à Val d'improviser sur Corncrake".

Le trio composé de Kris Davis, Terri Lyne Carrington et Val Jeanty, souvent rejoint par le bassiste Trevor Dunn, fournit une base cohérente pour accueillir le casting de vedettes figurant sur “Diatom Ribbons”. Esperanza Spalding apparaît deux fois sur l'album, interprétant magnifiquement The Very Thing de Michael Attias, et récitant le poème To Prisoners de Gwendolyn Brooks, sur Certain Cells. Le guitariste Nels Cline a été présenté à Davis par le producteur de “Diatom Ribbons” Dave Breskin, et est largement reconnu pour son rôle dans le groupe de rock Wilco ainsi que pour ses propres projets défiant les genres. Il fait une apparition. Il en va de même pour Marc Ribot, que Kris Davis a rencontré alors qu'il jouait les Bagatelles de John Zorn, et pour JD Allen avec qui la pianiste a commencé à collaborer pour le Monk Centennial. Ces nouveaux collaborateurs sont rejoints par des collaborateurs de longue date de Kris Davis : le très demandé Ches Smith (au vibraphone ici), le bassiste Trevor Dunn et le saxophoniste ténor Tony Malaby.

Bien que l'influence des maîtres vivants et disparus résonne tout au long du projet, il serait difficile de décrire ce projet autrement que comme une "production de Kris Davis ". La délicatesse de composition et l'agilité d'improvisation de Davis se manifestent constamment. Alors que de nombreux projets "all star" reposent fréquemment sur la reconnaissance du nom des participants, Kris Davis utilise chaque musicien comme outil de composition : en créant une débâcle sinistre, alimentée par le rock, sur Rhizomes pour que Nels Cline l'efface, ou en offrant à Marc Ribot deux versions de la même mélodie (Golgi Complex (The Sequel) et Golgi Complex) à déconstruire avec le reste de l'ensemble.

L'album est magistralement conçu par Ron Saint Germain qui a collaboré avec David Breskin et Kris Davis sur trois de ses précédents albums - “Save Your Breath”, “Duopoly” et “Octopus” - et a travaillé avec plein de monde, de Whitney Houston à Soundgarden en passant par Ornette Coleman et Sonic Youth.

Ce projet arrive au milieu d'une rafale d'activités pour Kris Davis. C'est la 6ème sortie sur son propre nouveau label, Pyroclastic Records (“Duopoly” et “Octopus” (w/Craig Taborn) pour elle-même, ainsi que des albums de Cory Smythe, Ben Goldberg et Chris Lightcap. Kris Davis s'est jointe à l’équipedu Berklee College of Music en septembre, où elle travaille en étroite collaboration avec Terri Lyne Carrington à titre de directrice adjointe du développement créatif de l'Institute for Jazz and Gender Justice.

endrKris Davis a également collaboré avec certaines des voix les plus marquantes de la musique d’aujourd’hui, notamment John Zorn, Terri Lyne Carrington, Craig Taborn, Tyshawn Sorey, Eric Revis, Dave Douglas, Michael Formanek, Ambrose Akinmusire, Julian Lage, Tony Malaby, Ingrid Laubrock, Mary Halvorson et Tom Rainey. Après son concert magistral au Winter JazzFest dimanche soir, l’équipe de “Diatom Ribbons” se produira au légendaire Village Vanguard en 2020 : ce sera la première de Kris Davis en tant que leader sur place. Une version réduite du groupe, mettant en vedette Davis, Carrington et Jeanty, fera une tournée européenne en 2020, notamment ce vendredi 17 janvier au Kremlin-Bicêtre, en ouverture deSons d’Hiver.