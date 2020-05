Kirk Knuffke, deux rondelles dans le cornet

L’album hommage de Kirk Knuffke aux grands trompettistes du jazz “Tight Like This” paraît chez SteepleChase et "Brightness, Live in Amsterdam" chez Royal Potato Family.

Le cornettiste Kirk Knuffke est, pour citer All About Jazz, "l'un des navigateurs les plus habiles du jazz moderne sur la ligne de partage entre l'intérieur et l'extérieur, la tradition et son dépassement, la liberté et le swing".

Ce dixième album de Kirk Knuffke, “Tight Like This”, sur SteepleChase est une preuve éclatante de son empathie et de son admiration pour le jazz classique, celui du "inside" et du "swing". Kirk Knuffke a réuni un trio de Brass Band réduit avec le tubiste Bob Stewart et le polyvalent Kenny Wollesen à la batterie pour présenter un programme inspiré par les grands classiques comme Louis Armstrong, mais aussi Don Cherry.

"Les albums d’hommage doivent bien sûr se suffire à eux-mêmes. Knuffke rend hommage à Don Cherry en parlant comme lui. Le format austère du trio permet une immersion dans toute la créativité techniquement astucieuse et sauvagement imprévisible de Knuffke". (Thomas Conrad - NYC Jazz Record sur SCCD 31832 Cherryco) "

“...(Knuffke) met l'accent sur le jeu d'ensemble, formant un lien aéré et souple avec son équipe rythmique tout en livrant des solos lyriques les uns après les autres. Cherryco se perçoit ainsi comme une lettre d'amour et il est difficile de ne pas partager cette fougue.” (Peter Margasak - Down Beat sur SCCD 31832 Cherryco)

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Programmation musicale

18H07 - Kirk Knuffke « Tight Like This »

Tight Like This (Louis Armstrong)

Kirk Knuffke (cornet), Bob Stewart (tuba), Kenny Wollesen (batterie, percussions)

SteepleChase 31896

18h13 - Kirk Knuffke « Tight Like This »

Pee Wee's Blues (Pee Wee Russell)

Kirk Knuffke (cornet), Bob Stewart (tuba), Kenny Wollesen (batterie, percussions)

StreepleChase 31896

18h20 - Kirk Knuffke « Brightness : Live in Amsterdam »

Rise (Kirk Knuffke)

Kirk Knuffke (cornet), Mark Helias (contrebasse), Bill Goodwin (batterie)

Royal Potato Family 2002

18h26 - Dizzy Gillespie, Stan Getz « Diz & Getz »

Siboney, Part 2 (Ernesto Lecuona, Theodora Morse)

Dizzy Gillespie (trompette), Stan Getz (saxophone ténor), Oscar Peterson (piano), Herb Ellis (guitare), Ray Brown (contrebasse), Max Roach (batterie)

Verve 549749-2

18h33 - Red Rodney « Red Giant »

Jitterburg Waltz (Richard Maltby, Jr. / Fats Waller)

Red Rodney (bugle), Butch Lacy (piano), Hugo Rasmussen (basse), Aage Tanggaard (batterie)

SteepleChase 1233

Red Rodney « Red Giant »

Invitation (Bronislaw Kaper)

Red Rodney (bugle), Butch Lacy (piano), Hugo Rasmussen (basse), Aage Tanggaard (batterie)

StreppleChase 1233

Yves Marcotte, Always Know Monk « Humph »

Humph/Skippy (Thelonious Monk)

Yves Marcotte (contrebasse)

Shems Bendali (trompette)

Zacharie Canut (saxophone ténor)

Nathan Vandenbulcke (batterie)

Autoprod

Fœhn Trio « Highlines »

Old Ocean (Fœhn Trio)

Christophe Waldner (piano, claviers), Cyril Billot (contrebasse, synthé basse), Kévin Borqué (batterie, pads)

Mad Chaman 004