Ketil Bjørnstad, le piano arc-en-ciel

Ketil Bjørnstad à la Une

Le label Grappa propose une réédition des "Rainbow Sessions", un coffret de trois disques initialement paru en 2006, ici augmenté d'un quatrième CD de sessions inédites enregistrées entre 2013 et 2017. Il s’agit d’un hommage de Ketil Bjørnstad au grand piano Steinway du célèbre Rainbow Studio d'Oslo, propriété de l'historique l'ingénieur du son Jan Erik Kongshaug.

Le premier CD témoigne de la dernière séance séance d’enregistrement, le 23 juin 2004, qui se soit déroulée dans les anciens locaux occupés par le Rainbow Studio au 5 Christies Gate à Oslo. L’album est sous-titré “Final Rainbow Session”.

L’ingénieur du son Jan Erik Kongshaug, à qui l’on doit un nombre incalculable de sessions pour le label ECM, s’apprêtait à déménager au 24C Sandakerveien, à quelques centaines de mètres, toujours au nord de la ville. Ketil Bjørnstad, qui avait de la suite dans les idées, proposa d’être à la fois le dernier à enregistrer dans l’ancien studio et le premier dans les nouveaux locaux, avec le même célèbre Steinway Model D. Le second CD se somme “First New Rainbow Sessions” et fut gravé le 9 août 2004. Le pianiste avait soigneusement réfléchi à répartir ses compositions sur les deux séances…

Et puis, voilà que le diptyque allait se transformer en triptyque, car un nouveau piano, flambant neuf, un autre Steinway D, venait d’être acquis par Kongshaug. Ketil Bjørnstad n’y résista pas et s’empressa de l’inaugurer pour une troisième séance, le 20 décembre 2004. Ce serait “The New Steinway Rainbow Studio”. L’ensemble des 3 CD fut édité en coffret en 2006 sous le titre “Rainbow Sessions”. Depuis, le pianiste a pris ses quartiers au studio et est tombé amoureux du piano. À telle enseigne qu’il a régulièrement gravé quelques pièces au fil des mois et des années, entre mars 2013 et juin 2017, toujours en compagnie de Jan Erik Kongshaug. Unité de lieu, unité d’action, mais pas unité de temps : pour célébrer ses 50 ans de carrière, Ketil Bjørnstad vient de décider de rééditer les 3 premiers albums agrémentés d’un quatrième, inédit de ces enregistrements plus récents. Le quatrième volet s’intitule “The Last Session”. Les quatre, avec un livret où le pianiste (et romancier) raconte cette aventure, sont réunis aujourd’hui en coffret sous le nom “Rainbow Edition, New Edition”. Titre parfait !

Ketil Bjørnstad est né en 1952 à Oslo (Norvège). Il a étudié le piano à Oslo, Londres et Paris. Il fait ses débuts en 1969 avec l’Oslo Philharmonic Orchestra (concerto n°3 pour piano de Bartok). Dans les année 70, il joue avec des groupes de musiques expérimentales, puis des musiciens jazz et rock. Son premier album paraît en 1973 chez Philips/Phonogram avec Jon Eberson (guitare), Arild Andersen (basse) et Jon Christensen (batterie).

Ketil Bjørnstad fait ses débuts en tant qu’auteur de poésie en 1972 avec “Anschehoug”. Ses romans sont traduits en danois, suédois, allemand, autrichien, finnois, anglais, français, tchèque, polonais, coréen, russe, bengali, grec et turque. Il a reçu le Norwegian Language Prize "Riksmålsprisen" pour sa nouvelle "Nåde" et le Norwegian Grammy Award "Spellemannsprisen" pour "Berget det blå" ainsi que le Prix des Lecteurs du Livre de poche en France en 2008 pour “La Société des Jeunes Pianistes”.

Ketil Bjørnstad, qui a également écrit pour le théâtre, a composé des musiques de film pour Jean-Luc Godard ou Ken Loach, entre autres.