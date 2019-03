Joshua Redman, les quatre mousquetaires, vingt ans après

Au sommaire aujourd'hui

Joshua Redman à la Une

Le Guardian a qualifié Joshua Redman comme “l’un des meilleurs improvisateurs du 21ème siècle” et le Boston Globe a dit de la récente performance du groupe au Newport Jazz Festival “le ténor Joshua Redman, avec son quartet, a montré comment susciter l'enthousiasme et faire hurler la foule sans la moindre compromission artistique.”

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Debussy on Jazz vendredi 29 mars à 20h au Grand Angle de Voiron (38) dans le cadre du Voiron Jazz Festival.

Le saxophoniste Joshua Redman avec son quartet composé d’amis de longue date, le pianiste Aaron Goldberg, le bassiste Reuben Rogers et le batteur Gregory Hutchinson, ont beaucoup tourné ensemble pendant ces dernières années.

Joshua Redman a dit de Aaron Goldberg, Reuben Rogers et Gregory Hutchinson, dans Westword, le journal de Denver, “Ce sont mes musiciens préférés au monde. Nous avons tellement joué ensemble toutes ces années en faisant la route ensemble, sur et hors scène, qu’est née entre nouscette sorte de camaraderie faite d’amitié, d’amour sincère et de compréhension des uns envers les autres. Pour moi, c’est le contexte idéal pour faire de la musique. Quand on parvient à ce niveau de sincérité et d’empathie, autant musicalement que personnellement, cela permet d’être vraiment détendu et libre ; ce sont de très bonnes conditions préalables pour que la magie puisse opérer.”

Le premier album de Joshua Redman sur Nonesuch fut « Momentum » (2005), nommé aux Grammy. Les autres enregistrements pour le label, ces dernières années sont « Back East », « Compass », and « Trios Live », tous les trois en trio; « Walking Shadows » (2013), ses débuts avec un ensemble orchestral; « The Bad Plus Joshua Redman » (2015), avec le célèbre trio; « Nearness » (2016), en duo avec Brad Mehldau; et « Still Dreaming » (2018) inspiré par la mémoire de son père Dewey Redman dans la formation Old and New Dreams.

Plus bien sûr sa participation au quartet James Farm, avec Aaron Parks, Matt Penman, et Eric Harland (« James Farm » en 2011 et « City Folk » en 2014).

Les albums précédents du quartet avec Aaron Goldberg, Reuben Rogers et Greg Hutchinson remontent à 1999 et 2000 : « Beyond » et « Passage of Time », chez Warner.

Où écouter Joshua Redman

A Coutances (50) mercredi 29 mai à 20h à la salle Marcel-Hélie dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers

mercredi 29 mai à 20h à la salle Marcel-Hélie dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers A Villeneuve-de-Rivière (31) vendredi 31 mai à 22h50 au Parc des Expositions du Comminges dans le cadre de Jazz en Comminges

Joshua Redman (saxophone)

Michel Reis (piano)

Marc Demuth (contrebasse)

Paul Wiltgen (batterie)