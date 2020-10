Keith Jarrett, rêveries hongroises

Faisant suite à la parution du remarquable concert donné par Keith Jarrett à Munich en 2016, ce nouveau double album rend compte de la totalité de la performance proposée par le pianiste deux semaines plus tôt, lors de cette même tournée européenne, au Béla Bartók National Concert Hall de Budapest.

Keith Jarrett, dont une partie de la famille est originaire de Hongrie, a envisagé ce concert de Budapest comme une sorte de retour aux sources, et ce contexte particulier lui a inspiré une suite d’improvisations particulièrement inspirées. Si l’on ajoute que le pianiste, comme il l’explique ici au public, a toujours voué une vive admiration pour Bartók, on comprendra que ce concert de Budapest se présentait sous des auspices très particuliers.

Keith Jarrett, dans les 25 premières années de ses concerts en solo, construisait son discours à la manière d’une vaste arche musicale déroulant sa dramaturgie sans interruption sur l’ensemble de chacune des deux parties de la soirée. Par contre, les concerts de la dernière période inaugurée par l’album “Radiance” en 2002, au sortir de son silence dû à la maladie (symptôme de fatigue chronique), ont plutôt eu tendance à s’organiser structurellement comme des petites suites musicales composées de “mouvements” indépendants, générant chacun des merveilles de créativité spontanée.

Dans son compte-rendu du disque “Munich 2016” le journaliste Mike Hobart du Financial Time a résumé les choses de la sorte : “Les anciens récitals mélangeaient des réminiscences classiques, des références populaires et des formes spontanées se référant au jazz dans des flux musicaux d’une grande créativité tandis qu’aujourd’hui chacun de ces éléments tend à être présenté séparément.” Si le processus de l’improvisation tendait autrefois à être l’objet même de la performance, on peut dire que depuis le début du 21ème siècle le concert pour Jarrett est moins l’espace d’une recherche que d’une réalisation. On ne sent jamais rien d’aléatoire ou d’inachevé ici dans le geste musical mais au contraire tout se caractérise par une sensation d’assurance, qu’il s’agisse d’une ballade, d’une étude polyrythmique, d’une esquisse poétique ou d’un essai sur le blues façonné dans l’instant.

“Le magnétisme qu’il dégage auprès du public vient probablement de sa façon si particulière d’embrasser tous les genres,” a écrit Gábor Bóta sur le site d’information hongrois Népsava. “Jarrett consomme tous les genres, du plus savant au plus léger, et se les approprie. Comme la totalité du concert est improvisée, nous avons la chance d’assister au miracle de la musique en train de se créer devant nous…On ressent physiquement sa façon d’humer l’air environnant, d’attraper soudain une sensation, de mettre ses doigts en mouvement, de plisser les yeux et de se lancer : alors naissent comme par magie les notes justes, les mélodies se déploient, et le public est embarqué dans le moment unique d’une performance qui jamais ne se reproduira telle quelle.”

Cette approche créative de l’improvisation n’est pas réservée exclusivement aux pièces originales inventées dans l’instant et ce concert de Budapest, comme tous ses concerts en solo, nous offre également en rappel de merveilleuses rêveries autour de standards, It’s A Lonesome Old Town et Answer Me, magistralement métamorphosés.

Dernièrement, Keith Jarrett a confié qu’il considérait ”Budapest Concert“ comme “l’étalon-or” de ses performances actuelles, l’œuvre de référence par rapport à laquelle tous ses autres enregistrements en solo devaient être mesurés. Qu’on l’entende comme une étape décisive dans un voyage musical sans égal, ou qu’on se contente d’en goûter les joies dans une approche plus directe, il est évident pour tout le monde que ce disque est une réussite totale.

