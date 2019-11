Keith Jarrett, the Munich concert

Au sommaire aujourd'hui

Ce concert solo de Keith Jarrett, enregistré à la Philharmonie de Munich le 16 juillet 2016, lors de la dernière date de sa tournée européenne – le présente au sommet de son inventivité tant en matière d’art pianistique que d’improvisation. Créant dans l’instant, avec l’assurance intuitive d’un bâtisseur, une suite spontanée de formes toujours changeantes — entremêlant des touches de blues et des réminiscences de folk songs pleines de lyrisme dans le cadre de pièces d’une grande complexité harmonique et polyrythmique — le pianiste livre ici l’une de ses plus belles performances. Un partenariat France Musique.

Face à un public de connaisseurs, réceptif à la moindre nuance, Jarrett donne le meilleur de lui-même, notamment lors de rappels touchés par la grâce d’où se détache particulièrement une version magique de Answer Me My Love.

Les enregistrements des concerts de Jarrett en solo constituent dans sa discographie un corpus unique et en continuelle évolution. “Munich 2016” actualise l’histoire en proposant l’enregistrement d’un concert donné par Jarrett lors de sa dernière tournée européenne en date, dans la ville même où est né le label ECM. Par l’intensité particulière qui s’en dégage tout du long, ce concert munichois se place d’emblée parmi les performances les plus intenses jamais données par le pianiste.

Au fil des années Jarrett a considérablement fait évoluer la forme de ses performances en solo. La grande arche des premiers concerts avec ces fameuses improvisations ininterrompues s’étendant tout le long d’un set, a laissé place à des prestations proposant un assemblage discret et savamment orienté de compositions spontanées.

Depuis que Jarrett s’est lancé dans cette quête, le nombre des pianistes s’engageant à sa suite dans l’improvisation solitaire n’a cessé de croître, mais la façon qu’à Jarrett de développer les motifs et les modules mélodiques ainsi que sa capacité à inventer des formes en temps réel demeurent uniques. En fait rien ne ressemble à un concert solo de Keith Jarrett. Comme l’a si bien dit le comité du Polar Music Prize il y a quelques années : “À travers une série de brillantes performances solos et d’enregistrements démontrant à chaque instant la puissance spontanée de sa créativité, Keith Jarrett a non seulement fait de l’improvisation pianistique une forme d’art majeure mais l’a portée à un niveau d’excellence inimaginable.”