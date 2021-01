Kari Ikonen, improvisations sur Kandinsky

Le pianiste et compositeur finlandais Kari Ikonen sort chez Ozella un album en piano solo, « Impressions, Improvisations et Compositions », inspiré par le peintre Kandinsky.

Wassily Kandinsky, l'un des peintres préférés du pianiste Kari Ikonen, a réparti ses peintures en trois catégories : impressions, improvisations et compositions. Les improvisations sont des expressions spontanées d'une humeur ou d’un sentiment émanant de l'âme de l'artiste. Les impressions sont des improvisations mais avec des influences extérieures comme la musique ou la nature. Les compositions sont aussi des expressions de visions intérieures, mais conçues plus consciemment et contenant des structures complexes.

Quelle analogie parfaite avec la musique de cet album. Certains titres de ce disque solo sont des impressions inspirées par une gamme arabe, une peinture ou une histoire, d’autres sont de pures improvisations, ou des compositions plus écrites. Une série de préparations inhabituelles et de techniques spéciales sont utilisées, élargissant la diversité des tons du piano.

Enregistré chez Kari Ikonen en août 2019 sur son piano (Steinway & Son B211, New York 1969), ce disque est marqué par ses influences qui vont des gammes arabes aux sons japonais en passant par des références à différents styles de jazz et à la musique classique. Au cours des 20 dernières années, Kari Ikonen a exploré les musiques arabe, moyenne-orientale et turque, ce qui lui permet d'étendre son vocabulaire mélodique au-delà des accords conventionnels.

Pour pouvoir jouer les modalités arabes qu'il avait en tête, Kari Ikonen a imaginé le Maqiano. Sa nouvelle invention, un appareil que l’on installe sur les cordes du piano, lui permet de jouer les Maqâmat (gammes arabes) et autres des micro-intervalles sur son piano acoustique. Le Maqiano élargit comme par magie la gamme d'intervalles de l'instrument, donnant des timbres surprenants et une plus large palette mélodique.

Kari Ikonen se produit actuellement en solo, mais aussi avec son trio Kari Ikonen Trio, en duo avec Louis Sclavis et avec plusieurs autres groupes comme Quartet Ajaton ou le trio Toffa. Il a travaillé avec Lee Konitz, Bob Moses, Tony Malaby, Ingrid Jensen, Magnus Broo, Tom Arthurs, Gilles Coronado, Mathias Eick, Jeff Denson, le UMO Jazz Orchestra et Vincent Courtois avec qui il a enregistré 2 albums « Oceanophonic » en 2008 et « Helsinski Suite » en 2011.

Kari Ikonen s’est produit en Russie, Corée du Sud, Japon, Chine, Taiwan, Hong Kong, Australie, USA, Arménie, Turquie, Senegal et dans 30 pays européens. En France il a joué dans les festivals de Grenoble, Nantes ou Amiens et dans des clubs comme le Périscope à Lyon, Les Dominicains à Metz et l’Ajmi d’Avignon avec le groupe Gnomus, le Kari Ikonen Trio et l’Orchestra Nazionale Della Luna (Manuel Hermia, Teun Verbruggen, Sébastien Boisseau). Il a résidé plusieurs fois à Cité International des Arts à Paris, travaillant avec des artistes français, et en 2004 il a fait une création pour le festival d'Amiens avec le groupe Gnomus et l'orchestre à cordes des jeunes du conservatoire d'Amiens.

Ses compositions ont été récompensées par les premiers prix des « Julius Hemphill Composition Awards » américains et du « Scrivere in Jazz » italien. En 2001 son premier album "Karikko" a remporté le prix Emma (l’équivalent des Victoires) du meilleur album de jazz en Finlande et en 2013, il reçoit le prix Yrjö, en tant que musicien de jazz finlandais de l'année.

Maqiano™,contraction des mots «maqâm» et «piano», est une invention de Kari Ikonen. C’est un petitappareil que l’on installe sur les cordes d’un piano acoustique permettant de produire des Maqâmat (gammes arabes) et autres micro-intervalles. Le Maqiano fonctionne un peu comme le "capo" en guitare - raccourcissant la longueur de parole de la corde, augmentant ainsi le niveau d'accord. Il faut environ 5 secondes pour l'installation et 3 pour le retirer ! Une fois retiré, le piano retrouve son accord initial. Le Maqiano a été testé avec beaucoup de soin sur des centaines de pianos à queue à travers le monde et n'endommage jamais le piano. Un brevet est en train d’être déposé et le Maqiano sera disponible pour tous dans un avenir proche. (extrait du communiqué de presse)