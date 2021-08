Julien Lourau, l'émoi CTI

Quatre ans qu’on ne l’avait pas entendu en leader… Et pourtant l’influence de Julien Lourau, 25 ans après les débuts de son Groove Gang, est bien perceptible sur le dynamisme et l’audace du paysage du jazz en France. Avec “Soul Power”, en hommage au label CTI, il revient par la grande porte...

« Pour imaginer cet album, j’ai réécouté énormément de morceaux de CTI, j’en ai découvert certains et j’ai remarqué, bizarrement, que beaucoup de musiciens d'aujourd'hui connaissaient très mal CTI, label considéré comme mineur. A tort. »

Quand sa mère lui rapporte l’album “Salt Song” de Stanley Turrentine d’un voyage au Canada, Julien Lourau, adolescent, est impressionné par l’ampleur du son et le groove du saxophoniste. Il est aussi séduit par les arrangements luxuriants et le son funky de l’ensemble, qui caractérisent les productions du label CTI. Créé par le producteur Creed Taylor, CTI marquera les esprits des amateurs de jazz dans les années 70 comme Blue Note dans les années 60, hébergeant même des artistes qui débutèrent sur le prestigieux label comme Stanley Turrentine ou Freddie Hubbard. Ces deux labels partagent aussi le même ingénieur du son, le maître Rudy van Gelder.

Mais CTI, très productif pendant sa quinzaine d’années d’activité, ne jouit pas aujourd’hui de la même aura populaire que son prédécesseur.

Le choix des titres s’est fait à partir des goûts personnels de Julien Lourau en ayant à l’esprit le désir de faire découvrir des titres et, surtout, le plaisir de les jouer. « L’album compte 9 titres. Mathieu Débordes a relevé les morceaux à la note près avant que nous puissions les rejouer. CTI n’hésitait pas à nourrir les compositions de cuivres et de violons mais j’ai gommé cet aspect là pour m’en tenir à une basse, une batterie et deux claviers. »

Le batteur anglais Jim Hart, avec qui Julien Lourau a collaboré dans ses années londoniennes, propulse le groupe, de la polyrythmie hard-bop au patterns « drum & bass » de la relecture du classique Red Clay.

Sylvain Daniel à la basse et Arnaud Roulin au claviers analogiques sont deux musiciens proches du saxophoniste qu’il a rencontrés étudiants en 1999 lors d’une master-class qu’il venait animée au Conservatoire de Nantes. Ils sont depuis devenus des sidemen recherchés.

La collaboration avec le jeune pianiste Léo Jassef débute avec cet enregistrement où on l’entend aussi au Prophet 5.

La dynamique et la complémentarité des multiples claviers joués par Arnaud Roulin et Léo Jassef apportent au disque cette richesse de timbres et d’harmonies que les cordes et cuivres assuraient chez CTI.

Pour le dernier morceau du disque, Julien Lourau a fait appel à son ami de 30 ans, Bojan Z, à la guitare, pour une relecture d’un ‘Love and Peace’ à l’esprit Gospel, enregistré par Quincy Jones en 1969 et ici dédié au frère de Bojan Z récemment disparu.

« Au final, cet album correspond à celui que j’avais imaginé. Avec heureusement quelques surprises bienvenues. J’ai fait ma playlist et je me la suis appropriée. Je dois finalement avouer que j’aurais bien aimé écrire chacun des ces morceaux. »

Julien Lourau (saxophones tenor et soprano))

Arnaud Roulin (synthétiseurs analogiques

Léo Jassef (piano et prophet 5)

Sylvain Daniel (basse)

Jim Hart (batterie)

Special guest Bojan Z (guitare sur Love & Peace)