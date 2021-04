Julien Brunetaud, Marseille-Barcelone, transfert réussi

Le pianiste Julien Brunetaud présente « Feels Like Home », un album en forme de lettre d'amour musicale à la cité Phocéenne, enregistré avec son nouveau trio, le JB3. L’album paraît aujourd’hui-même chez Fresh Sound.

Au sommaire aujourd'hui

Julien Brunetaud invité de Alex Dutilh

L’album reflète la personnalité profonde de Julien Brunetaud, insufflant dans chaque titre la sensation d’un chez soi.

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pout les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : McCoy Tyner en sideman

Jazz Solos Collection article Jazz Solos Collection : Ornette Coleman, Charlie Parker, Jaco Pastorius

Jazz Agenda article Jazz Agenda : 38ème édition en ligne du Festival Banlieues Bleues

Pianiste, compositeur et chanteur, Julien Brunetaud publie son 5ème album, “Feels Like Home”, dans lequel il nous livre une nouvelle facette de sa musique. L’idée de ce disque est née naturellement à son installation, il y a trois ans, dans la cité Phocéenne. Les couleurs, la chaleur et le rythme de la ville l’ont immédiatement inspiré. Il rencontre rapidement deux musiciens phares de la scène jazz marseillaise, le contrebassiste Sam Favreau et le batteur Cedrick Bec avec lesquels il décide de créer le trio JB3.

Julien Brunetaud compose pour ce nouveau trio, chez lui à Pointe Rouge, chaque morceau de cet album. C’est la première fois qu’il ne chante pas sur un disque. Les morceaux sont nés de cette énergie marseillaise, laissant la place à une nouvelle esthétique plus personnelle, plus ostensiblement jazz.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le retour à un format acoustique lui permet de trouver un son mettant en avant la personnalité de chacun et rendant le processus de création très spontané. Dans ses compositions c’est avant tout la mélodie et le rythme qui priment, une fois la structure et les accords impulsés, l'alchimie du morceau se crée à trois. Le trio offre une liberté d’interaction très naturelle.

"Feels Like Home" distille un swing minimaliste, aux mélodies entêtantes, aux arrangements et rythmes originaux pour un jazz empreint de groove et d’élégance, toujours proche du blues, dans lequel l'improvisation reste au cœur de la création.

(extrait du communiqué de presse)

Julien Brunetaud (piano & compositions)

Cédrick Bec (batterie)

Sam Favreau (contrebasse)