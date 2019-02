Julian Lage, d'amour et de mercurochrome

Au sommaire aujourd'hui

Julian Lage à la Une

Comme il l’a fait tout au long de sa jeune et déjà remarquable carrière, Julian Lage a construit une fois de plus son propre pont musical, liant tradition et histoire avec l’esprit typiquement américain de l’invention et de l’aventure.

Salué comme l’un des guitaristes les plus prodigieux de sa génération, Julian Lage a passé plus d’une décennie à explorer les multiples sillons de l’histoire musicale américaine grâce à une technique impeccable et un esprit sans limite !

“Love Hurts”, son troisième album chez Mack Avenue en trio et le premier avec le bassiste Jorge Roeder et le batteur Dave King (The Bad Plus) – voit le guitariste nominé aux GRAMMY® Award, explorer le catalogue de ses chansons préférées d’un point de vue vraiment unique, interprétant la musique écrite par un éventail d’artistes audacieux, de Roy Orbison à Ornette Coleman, de Jimmy Giuffre à David Lynch.

Progressif tout en étant en quelque sorte intemporel, “Love Hurts” révèle de nouvelles facettes de l’approche de Julian Lage ainsi que sa foi dans la simplicité de l’interaction entre musiciens et dans leur communication spontanée et créative. Comme il l’a fait tout au long de sa jeune et remarquable carrière, Julian Lage a construit une fois de plus son propre pont musical, liant tradition et histoire avec l’esprit typiquement américain de l’invention et de l’aventure.

Où écouter Julian Lage

Toutes les dates sur son site internet

Programmation musicale

Julian Lage « Love Hurts »

The Windup (Keith Jarrett)

Mack Avenue 1148

Julian Lage « Love Hurts »

Crying (Roy Orbison, Joe Melson)

Mack Avenue 1148

Ralph Towner, Gary Burton « Matchbook »

Goodbye Pork Pie Hat (Charles Mingus)

ECM 1056

Marylise Florid, Sylvain Luc « D'une rive à l'autre »

Ricochets (Sylvain Luc)

Jade 699 920-2

The New Orleans Feetwarmers « From Spirituals to Swing »

Weary Blues (trad.)

Vanguard 169/71-2

Sonny Troupé « Reflets denses »

Ansamm (Sonny Troupé)

Autoprod TW2

Steve Coleman « Morphogenesis »

Morphing (Steve Coleman)

Pi 69

Viktoria Tolstoy « Shining on You »

Things That Happen (Svensson, Nyberg)

ACT 9701-2

Kirk Knuffke « Witness »

Witness (Trad.)

SteepleChase 31859

Cochemea « All My Relations »

Song of Happiness (Cochemea Gastelum)

Daptone 055