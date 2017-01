Joshua Redman joue Joe Henderson, à San Francisco, pour les 5 ans du SFJazz Center

, © Alex Dutilh

Vendredi 20 janvier, 19h30, au coin de Franklin et Fell St. à San Francisco : troisième soirée des célébrations des 5 ans du SFJazz Center. Joshua Redman (saxophone) célèbre la musique de Joe Henderson en compagnie de Zakir Hussain (tablas), Joe Lovano (sax ténor), Bill Frisell (guitare), Terence Blanchard (trompette), Stefon Harris (vibraphone), Mary Stallings (voix), John Santos (percussions), Eric Harland (batterie),

et le SFJazz Collective au complet : Miguel Zenon (sax alto), David Sanchez (sax ténor), Sean Jones (trompette), Robin Eubanks (trombone), Edward Simon (piano), Warren Wolf (vibraphone), Matt Penman (contrebasse) et Obed Calvaire (batterie).

Le thème de cette 5ème saison du SFJazz Center est “traditions in transition". Il s'agit chaque soir, de réactualiser une grande figure du patrimoine du jazz, avec le souci d'éviter la nostalgie et en l'inscrivant dans le temps présent. Le choix s'est porté sur des jazzmen qui ont une histoire avec San Francisco, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y ont vécu et ont marqué la scène du jazz locale.

Ici, Joe Henderson est une icône. Le SFJazz Center a d'ailleurs donné son nom au club qui se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment, un angle dont les parois sont entièrement vitrées pour que le jazz soit en prise directe avec la ville. C'est en 1971 que Joe Henderson s'était installé à San Francisco, pour les trente dernières années de sa vie. Entre le saxophoniste et le SFJazz, une longue histoire d'amour, entamée en 1986 lors du 3ème Jazz In The City Festival et culminant en 1993 avec “We Love Joe” tribute au Davies Symphony Hall. Dans ces années là, SFJazz était une association de bénévoles passionnés qui squattaient les différentes salles de San Francisco…

Programme du concert diffusé