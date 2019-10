Joshua Redman à la lumière d'un quatuor

Au sommaire aujourd'hui

Joshua Redman à la Une

Chaque pièce de la suite, créée au Wigmore Hall de Londres en 2014, représente une expression différente de la lumière. Joshua Redman avait déjà travaillé avec Patrick Zimmerli lorsque ce dernier avait créé des arrangements orchestraux des compositions de Redman pour l'album “Walking Shadows” sur Nonesuch en 2013.

Originaire de New York, le compositeur et saxophoniste Patrick Zimmerli vit et travaille entre sa ville natale et Paris. Sa musique est à la croisée de la musique classique et du jazz contemporain. Il collabore avec de nombreux musiciens internationaux, dont Brad Mehldau, Brian Blade, Luciana Souza, Ethan Iverson, The Knights et le Escher String Quartet. Sa musique a été jouée au Carnegie Hall and Town Hall de New York, au Wigmore Hall de Londres, à la Salle Pleyel de Paris, au Konzerthaus Großer Saal de Vienne, à la Sala São Paolo et au SFJAZZ de San Francisco.

Le premier album de Joshua Redman sur Nonesuch fut “Momentum” (2005), nominé aux Grammy Awards. Ses autres albums sur le label comprennent “Back East”, “Compass” et “Trios Live”, qui explorent tous le format du trio ; “MoodSwing” (1994, réédité) ; “Walking Shadows” (2013), son premier enregistrement incluant un ensemble orchestral ; “The Bad Plus Joshua Redman” (2015), une collaboration avec le célèbre trio ; “Nearness” (2016), un album en duo avec Brad Mehldau, ami et collaborateur de longue date ; “Still Dream”, nominé aux Grammy Awards 2018, un album inspiré du groupe Old and New Dreams de son père Dewey Redman (1976-1987) ; et “Come What May” avec le Joshua Redman Quartet, avec le pianiste Aaron Goldberg, le bassiste Reuben Rogers, le batteur Gregory Hutchinson.

Joshua Redman tourne actuellement avec son trio avec Rogers et Hutchinson et son quartet ainsi qu’avec “Still Dreaming”, en compagnie de Ron Miles, Scott Colley et Brian Blade (David King lors de tournées récentes). Et parfois aussi avec le groupe James Farm réunissant à ses côtés Aaron Parks, Matt Penman et Eric Harland. James Farm a deux albums sur Nonesuch : leur album éponyme 2011 et “City Folk” en 2014.

Salué comme "l'avenir de la musique de chambre" (Strings), le Brooklyn Rider offre un répertoire éclectique dans des performances qui attirent les fans et l'attention de la critique classique, de musiques du monde et même de rock. Un ensemble profondément collaboratif, Brooklyn Rider a récemment sorti “The Butterfly” avec le violoniste irlandais Martin Hayes et “Dreamers” avec le chanteur de jazz mexicain Magos Herrera. La saison dernière, Brooklyn Rider a lancé son projet “Healing Modes”, qui présente le quatuor à cordes Opus 132 de Beethoven et cinq nouvelles commandes de Reena Esmail, Gabriela Lena Frank, Matana Roberts, Caroline Shaw et Du Yun. D'autres projets d'enregistrement récents incluent “The Fiction Issue” avec la musique de Gabriel Kahane, beaucoup de choses avec la mezzo-soprano suédoise Anne Sofie von Otter, “A Walking Fire” et “The Brooklyn Rider Almanac”, “The Impostor” avec Béla Fleck, “Silent City” avec Kayhan Kalhor, un kamancheh iranien et le très prisé “Brooklyn Rider Plays Philip Glass”. Le violoniste de l'ensemble Johnny Gandelsman a lancé “In A Circle Records” en 2008 avec la sortie du premier enregistrement du Brooklyn Rider “Passport”, suivi de “Dominant Curve” en 2010, “Seven Steps” en 2012 et “Spontaneous Symbols” en 2017. (extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)