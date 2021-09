Jon Boutellier, Clovis Nicolas, Michael Valeanu, trois frenchies à New York

Trois new-yorkais à l’accent français, et pour cause, ils vivent là-bas, nos trois frenchies. Pour autant, Jon Boutellier, Clovis Nicolas et Michael Valeanu n’avaient jamais joué ensemble. Avec “Three of a Kind”, sans tambour ni trompette, ils sont partis pour se revoir.

Clovis Nicolas, Michael Valeanu, Jon Boutellier,, © Desmond White