Jon Batiste & Harry Connick, Jr., fièvre et ferveur à New Orleans

“Alone with My Faith” de Harry Connick Jr. et “We Are” de Jon Batiste, paraissent simultanément chez Verve/Universal. L’un prie, l‘autre danse. Deux visages du New Orleans d’aujourd’hui.

Jon Batiste & Harry Connick Jr. à la Une

En 2020, dans un contexte assombri par la pandémie, le multi-instrumentaliste Harry Connick Jr. s’est retiré dans son home studio pendant le confinement et en est ressorti avec un nouvel album. De son côté, Jon Batiste a invité certains des esprits créatifs les plus reconnus à participer à la conception de l’album.

Harry Connick Jr.

L'étendue du talent de Harry Connick Jr., lauréat de plusieurs Emmy et Grammy Awards, longtemps considéré comme l’un des meilleurs vocalistes et pianistes américains, n’a jamais été aussi évidente que sur cet album intitulé “Alone With My Faith”, qui paraît sous le label Verve d’Universal Music et chez Capitol CMG. Il a en effet écrit les paroles et la musique, joué de tous les instruments et interprété toutes les chansons. C'est à sa fille, Georgia Connick, qu'il a confié la conception de la pochette ainsi que la réalisation et la direction du premier clip vidéo Amazing Grace. Dans ses notes d’accompagnement ci-dessous, Harry Connick Jr. partage son cheminement personnel dans la création de cette œuvre singulière.

Déclaration personnelle de Harry Connick Jr.

En mars 2020, juste après l’annonce de la pandémie et l’annulation de ma tournée, je suis rentré chez moi sans savoir combien de temps cela allait durer, et j’ai décidé d'enregistrer de la musique. Pas seulement par envie, mais par nécessité. Sans aucune date de tournée en perspective, face à un avenir incertain dans un contexte totalement chamboulé, j’avais besoin d’enregistrer pour affronter cet inconnu dans lequel nous étions tous soudain plongés. Je me suis retrouvé seul (avec ma foi !) dans mon home studio, entouré d’instruments et de matériel, et fourmillant d’idées. J’ai pu aller au plus profond de moi, aussi bien en tant que musicien qu’individu, sans les interruptions inhérentes aux collaborations et aux interactions humaines. J’étais dans une sorte de « caisson d’isolation musicale », une retraite où le silence n’était rompu que par le son de ma voix, de mes instruments et des micros qu’il m’arrivait parfois de faire tomber par inadvertance, étant donné que je ne suis pas l’ingénieur du son le plus habile qui soit !

Sept mois plus tard, après avoir travaillé et retravaillé un nombre incalculable de morceaux, je suis conscient que, si l’isolement du processus d’enregistrement m’a aidé à traverser cette période singulière, le contenu des chansons y a également contribué. En fait, c’est la première fois que j’ai ressenti autant de bien-être, de calme, de paix et de vérité pendant le processus de création musicale. Puisque les paroles ont toutes trait à la foi, je les ai interprétées en temps réel. Elles m'aidaient à me sentir mieux, ce que souhaitais qu’elles fassent aussi pour les autres. Je n’avais pas à faire semblant, ou à me projeter dans un autre lieu ou un autre temps, comme il arrive souvent qu’on le fasse en tant qu’acteur ou chanteur.

En dehors de quelques chansons classiques, j’ai écrit et enregistré de nouveaux morceaux qui racontent la façon dont j’ai vécu le confinement. Comme la plupart d’entre nous, j’ai eu des moments de joie, de tristesse, de doute, de mélancolie et d’inspiration, toutes ces émotions que la foi ou le manque de foi peuvent susciter. Bien qu'il s'agisse pour la plupart de chants chrétiens, j’espère qu’ils trouveront un écho chez les gens de toutes les religions. Cela me réconforte de savoir que la foi est un don infiniment beau qui, grâce à sa portée universelle, peut nous rassembler dans les périodes les plus difficiles.

J’ai réglé les micros et j’ai fait tout le travail d’enregistrement. Pour les pistes et le montage, j’ai utilisé le logiciel Logic. Et pour les instruments fixes, comme la batterie ou l’orgue, Logic Remote, contrôlé depuis mon iPad. J’ai chanté toutes les voix, lead et chœurs, et j’ai joué de tous les instruments, pas seulement acoustiques mais aussi beaucoup d’électriques - basses, guitares, synthés, etc. Par contre, il n’y aucun « synthé virtuel » sur cet enregistrement. Une fois tout le travail de montage terminé et les pistes calées, j’ai envoyé les fichiers à mon ami Tracey Freeman, pour le mixage. Quelques semaines plus tard, j’ai pris RV pour aller à la Nouvelle-Orléans finir le mixage avec lui dans son home studio.

(extrait du communiqué de presse)

Jon Batiste

“We Are” représente un tout nouveau chapitre musical pour Jon Batiste. Il a terminé son projet en plein milieu de la première vague de la pandémie mondiale et d’une situation sociale instable. Le résultat est une œuvre caractérisée par les leçons tirées de la soul de Marvin Gaye, de l’optimisme de Stevie Wonder, de la singularité de Thelonious Monk et de l’assurance de Mannie Fresh.

En collaboration avec l’auteur-compositeur Autumn Rowe et le producteur Kizzo, Jon Batiste a écrit une grande partie du projet en seulement une semaine dans sa loge du Late Show with Stephen Colbert, dont il est le directeur musical et le chef d’orchestre chaque soir sur CBS. “We Are” a été enregistré à New York, Los Angeles et dans sa Nouvelle-Orléans natale, mêlant l’inspiration de sa nouvelle ville et de ses nouveaux collaborateurs à celle de la dynastie musicale familiale. L’album a été enregistré entre des sessions chez Pixar du film “Soul”, sorti à Noël (la musique de ce film d’animation sur un prof de musique qui rêve de devenir pianiste de jazz).

« Je suis déjà connu du public pour certaines des choses que j’ai réalisées, dit Jon Batiste, mais j’ai encore tellement à montrer. Le moment est venu de montrer au monde entier toutes mes facettes. “We Are” rend hommage, de manière humble, à notre patrimoine, et transmet un message d’amour pour l’humanité et d’espoir pour l’avenir, message dans lequel « nous sommes » nos propres sauveurs…»

À PROPOS DE JON BATISTE

L’un des musiciens les plus connus de sa génération, pianiste virtuose, chanteur, chef d’orchestre, enseignant et personnalité de la télévision, Jon Batiste a passé sa carrière à transmettre cette musique à ceux à qui elle appartient, c’est-à-dire au peuple. De ses études à Juilliard, où il a créé son groupe Stay Human avec lequel il jouait dans le métro de New York et dans des spectacles de rue qu’il appelait des « Love Riots » (émeutes d’amour), à son travail depuis 2015 en tant que chef d’orchestre et directeur musical de The Late Show avec Stephen Colbert, l’artiste originaire de Kenner, en Louisiane, canalise depuis toujours ses compétences techniques développées et sa profonde connaissance de la tradition du jazz vers un objectif spécifique et délibéré : améliorer et illuminer la vie des gens, un seul mélodica (harmonica avec clavier) à la fois.

(extrait du communiqué de presse)