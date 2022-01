John Zorn, Old et New Masada

Incroyable. On pensait qu’il avait mis fin à la saga Masada et ses différents avatars au bout de 25 ans. Pas du tout ! John Zorn met aujourd’hui sur orbite un New Masada Quartet, résolument acoustique où il reprend le saxophone. Frissons de fièvre.

Au sommaire aujourd'hui

John Zorn à la Une

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 11 au 16 janvier 2022)

Été 1993 : John Zorn monte un quartet acoustique pour une musique de film, avec Dave Douglas à la trompette, Greg Cohen à la contrebasse, Joey Baron à la batterie et lui-même au sax alto. Il est ébloui par l’empathie qui se crée immédiatement et saisit au vol les potentialités de la formation.

À lire aussi AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : John Zorn, Masada Book Three, l'écrin pour un point d'orgue

Au même moment, il se met au défi d'écrire des compositions aux mélodies fortes avec facilité. Il rame au début, se donne une discipline de fer et au bout de quelques mois les couche sur le papier à un rythme effréné. Le Masada Book est né et le Masada Quartet déborde de matériel à jouer.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi article Jazz Bonus : John Zorn - Salem 1692

Le 20 février 1994, Masada entre en studio pour une série d’albums publiés sur le label japonais DIW déclinés par les lettres de l’alphabet hebreu, de “Alef” à “Yod”. La dernière séance studio aura lieu le 15 septembre 1997. Parallèlement, sur son label Tzadik, John Zorn publie toute une série d’enregistrements “live” du quartet, des débuts du 12 septembre 1993 à la Knitting Factory de New York au concert de septembre 2003 donné au Tonic pour le 50ème anniversaire du compositeur.

À lire aussi AUDIO 54 min émission Open jazz John Zorn : Bagatelles, les quatre premiers volets

Dans l’intervalle et par la suite, John Zorn a confié les compositions du Masada Book à toute une série de formations : le Masada String Trio, la formation de chambre Bar Kokhba, Electric Masada et une pléiade de groupes publiés sur Tzadik dans la série Anniversary (5 volumes) et dans celle nommée Book of Angels (32 volumes). L’ensemble s’est achevé en 2017. Zorn est alors passé au cycle atonal des Bagatelles.

À lire aussi AUDIO 54 min émission Open jazz John Zorn, impressions sur l'impressionnisme de Turner

Mais voilà qu’il revient à la tonalité avec un nouveau casting et donc un New Masada Quartet : John Zorn au sax alto, Julian Lage à la guitare, Jorge Roeder à la contrebasse et Kenny Wollesen à la batterie. Il était attendu depuis des lustres… Huit compositions du Masada Songbook enregistrées par Bill Laswell à son studio du New Jersey. John Zorn se partage entre solos ébouriffants de saxophone alto et direction du groupe avec moult slaloms et dérapages contrôlés ! Cette performance survoltée - première étape d’une nouvelle odyssée - amène Masada à répondre à de nouveaux défis.