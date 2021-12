John Zorn, la suite des Bagatelles et autres essentiels

Le deuxième coffret de “The Bagatelles” de John Zorn, cette fois-ci des volumes 5 à 8. Il présente 4 groupes différents, comme pour la première livraison. Parution chez Tzadik / Orkhêstra.

Au sommaire aujourd'hui

John Zorn à la Une

Conçue par l’incomparable graphiste maison Heung-Heung Chin, cette édition de collection est désormais disponible en tirage limité. Soit en France par le distributeur Orkhêstra, soit en ligne sur le site de Tzadik.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Herb Pilhofer - Jazz From the North Coast, Vol 2

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 06 au 12 décembre 2021)

Jazz Culture article Jazz Culture : Ray Charles - True Genius

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Brian Marsella - Gatos do sul

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

De mars à mai 2015, John Zorn a composé 300 nouveaux airs qui ont finalement été rassemblés dans un livre de musique qu'il a appelé The Bagatelles. Après 5 ans de représentations à travers le monde dans des salles petites et grandes ou des festivals au grand air, certains de ces ensembles sont entrés en studio et les enregistrements sont disponibles dans une série de coffrets de 4 CD en édition limitée. Chaque coffret présente quatre ensembles interprétant un programme unique des “Bagatelles” de Zorn. Le second vient de sortir, centré sur les claviers :

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz John Zorn : Bagatelles, les quatre premiers volets

Vol. 5 Kris Davis Quartet :

Kris Davis (piano)

Mary Halvorson (guitare)

Drew Gress (basse)

Kenny Wollesen (batterie)

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz Kris Davis, l'art de la géométrie variable

Vol. 6 Brian Marsella Trio :

Brian Marsella (piano)

Trevor Dunn (basse)

Kenny Wollesen (batterie)

à lire article Jazz Trotter : Brian Marsella - Gatos do sul

Vol. 7 Brian Marsella solo

Brian Marsella (piano)

Vol. 8 John Medeski Trio :

John Medeski (orgue)

David Fiuczynski (guitare)

G. Calvin Weston (batterie)