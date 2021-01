John Zorn, impressions sur l'impressionnisme de Turner

Double actualité de John Zorn, compositeur toujours aussi prolifique et franc-tireur : “The Turner Etudes”, pour piano solo et “Azoth” pour violoncelle en solo, duo ou trio. Sorties sur son label Tzadik, distribué par Orkhêstra

Au sommaire aujourd'hui

John Zorn à la Une

La dernière période de Turner est remarquable. Dans les années 1840, sa dernière décade, sa vison poétique s’est faite de plus en plus énigmatique, sa technique plus singulière et expérimentale. Turner peignait free, au sens musical du terme, ouvrant les portes à l’abstraction impressioniste. C’est ce que j’ai voulu refléter dans “The Turner Etudes”.

The Turner Etudes

“The Turner Etudes” a été composé par John Zorn entre avril et mai 2019. C’est une suite épique de 18 courtes pièces pour piano solo inspirées des dernières esquisses et aquarelles du grand peintre anglais J.M.W. Turner. Sous-titrée “Images et impressions pour piano”, cette vaste suite comprend une variété de styles et de formes, dont des études, des préludes, des études de couleurs, des paysages marins, des paysages lunaires, des nocturnes et des impromptus.

Cette nouvelle œuvre majeure pour piano solo, l'une des plus longues compositions de Zorn, est brillamment interprétée par Stephen Gosling, spécialiste de longue date de Zorn et l'un des meilleurs pianistes de musique nouvelle au monde. S'inspirant de Ligeti, Scriabine, Bach, Glass, Busoni, Debussy, Bartók, Berio, Feldman, Xenakis, Cecil Taylor, Schoenberg et bien d'autres encore, c'est l'une des suites pour piano les plus ouvertes sur le plan stylistique jamais écrites.

Azoth

Pour “Azoth”, John Zorn a fait appel à Jay Campbell (JACK Quartet) et Michael Nicolas (Brooklyn Rider) sont deux des plus grands violoncellistes de la nouvelle musique. Membres de longue date du cercle restreint de John Zorn, ils interprètent ici quatre compositions écrites expressément pour eux entre 2017 et 2017. Avec deux œuvres pour violoncelle solo et deux œuvres pour violoncelle et section rythmique, la musique débord de sauts spectaculaires, de textures intenses, de trémolos vertigineux, d'ostinatos hypnotiques, de scordatura et plus encore ! Comme toujours, Zorn repousse les limites de ce qui est techniquement possible sur l'instrument et Mike et Jay arrivent affichent un nouveau niveau de virtuosité dans ces œuvres qui révèlent une dramaturgie à couper le souffle. Avec Ches Smith à la batterie et Jorge Roeder à la basse, c'est un récital de violoncelle pas comme les autres !