John Lee Hooker, Montreux en fièvre

“John Lee Hooker Live at Montreux 1983 à 1990”: les deux concerts du bluesman légendaire paraissent en double vinyle et en digital chez Eagle Vision/ Universal.

John Lee Hooker à la Une

"John Lee Hooker a envoyé un brin d'ADN unique dans le pool génétique d'innombrables rockers et artistes de blues... Son jeu de guitare et sa voix, magnifiquement imbriqués, pouvaient atteindre la transcendance du chant dévotionnel" - The Guardian

Avec son style inimitable mariant le boogie et le rythm & blues, le légendaire bluesman John Lee Hooker offrit deux performances en grande forme au Montreux Jazz Festival en 1983 et en 1990, à l’invitation de Claude Nobs.

Accompagné sur scène par le Coast-to-Coast Blues Band, il interprète les plus grands titres de sa carrière dont Boom Boom, Crawlin’ King Snake, et son tout premier single Boogie Chillen. Ce dernier s'est transformé en un jam épique de 13 personnes dans le concert de 1983, avec le guitariste Luther Allison, l'harmoniciste Sugar Blue et une section de cuivres. Pour son retour triomphal à Montreux en 1990, John Lee Hooker a ajouté une guitare et un saxophone supplémentaires à la formation, ainsi que la chanteuse Vala Cupp.

(extrait du communiqué de presse)

John Lee Hooker, quatre fois lauréat d'un Grammy Award et consacré d'un Grammy® Lifetime Achievement Award, sera à jamais salué comme une légende du blues. John Lee Hooker a su donner au blues un son qui lui est propre, en renonçant au blues de 12 mesures au profit d'un groove funky intense et profond. Boogie Chillen et Boom Boom ont tous deux été intronisés au Grammy Hall of Fame et les deux chansons figurent également dans la liste des 500 chansons qui ont façonné le rock and roll du Rock and Roll Hall of Fame. (Rock & Blues Muse)