John Coltrane, l'inédit sur grand écran

“Blue World” de 1964, un geste sans précédent pour John Coltrane, fait suite au succès mondial de l'année dernière “Both Directions At Once : The Lost Album”, un album studio enregistré en 1963 qui révélait de nouvelles compositions de Coltrane et du Classic Quartet à leur apogée.

Au début de l’année 1964, la même année où il enregistre “A Love Supreme”, John Coltrane est approché par un cinéaste québécois, Gilles Groulx qui préparait son film Le chat dans le sac, une histoire d'amour sur fond politique qui se déroule à Montréal. Grand fan de Coltrane, Groulx était obsédé par l'idée de lui faire enregistrer une bande sonore pour son film. Groulx a approché Coltrane par le biais d'une connexion personnelle avec le bassiste Jimmy Garrison, et, étonnamment, Coltrane a accepté.

Ainsi, entre les sessions d'enregistrement de “Crescent” et “A Love Supreme” en juin 64, John Coltrane fit venir Jimmy Garrison, Elvin Jones et McCoy Tyner aux studios Van Gelder pour faire quelque chose de pratiquement inédit dans l’univers Coltrane : revisiter et enregistrer des œuvres antérieures.

Gilles Groulx était au studio Van Gelder pour observer et écouter les séances. On ne sait pas très bien quel a été l'apport créatif du cinéaste et quelle a été l'ampleur de la conversation entre lui et Coltrane, ce qui a donné lieu à un genre de session rare. Enregistrée sur bande mono analogique 1/4", la session fut mixée par Rudy Van Gelder aux studios Van Gelder le 24 juin 1964. Groulx a emmené le master au Canada pour l'utiliser dans son film, bien qu'il n'ait inclus que dix minutes de l'enregistrement de 37 minutes.

“Blue World” a été masterisé à partir de la bande analogique originale par Kevin Reeves chez Universal Music Mastering à New York.

“Blue World” révèle les progrès personnels de Coltrane, ainsi que la cohérence interactive et les détails sonores que le Quartet avait fermement établis comme signature collective en 1964. Cette signature était plus assurée et plus dramatique, plus dynamique et si différente du son que Coltrane avait déjà produit auparavant.... Et il est clair que cette session d'enregistrement - quelle qu'en ait été la force motrice - se soit déroulée entre deux des disques les plus complets et spirituellement transcendants de Coltrane, qui ont donné la direction de la suite de sa carrière musicale.

"The Cat in the Bag" de Gille Groulx