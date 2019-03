Joey DeFrancesco à l'ombre du pharaon

Au sommaire aujourd'hui

Joey DeFrancesco à la Une

"L'orientation que prend ma vie a toujours une incidence sur ce que je fais musicalement ", dit Joey DeFrancesco. "Plus je vieillis, plus je me sens attiré par une vibration spirituelle. Cela a toujours été ainsi, jusqu'à un certain point, surtout en jouant de la musique et en entrant dans une zone où je me sens en contact avec l'univers entier. Il ne s'agit pas de religion, c'est juste une vibration spirituelle qui respecte tout, que ce soit en musique ou dans la vie."

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sidney Bechet - Plays Sidney Bechet

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Wanderlust Orchestra, Didier Ithursarry, Jean-Christophe Cholet jeudi 14 mars à 19h au Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne (94) dans le cadre de la Soirée Grands Formats.

Jazz Culture article Jazz Culture : Pierre de Bethmann en 2 films

Jazz Trotter article Jazz Trotter : AMR Jazz Festival 2019

Comme il l'a exprimé très clairement au cours des trente dernières années, Joey DeFrancesco a beaucoup d'âme. Dans ce tout nouveau “In The Key Of The Universe”, Joey DeFrancesco appelle quelques disciples et d’autres grands missionnaires du jazz à se joindre à lui pour ouvrir la voie à la spiritualité.

“In The Key Of The Universe” arrive exactement 50 ans après la parution de “Karma”, l’album phare du légendaire saxophoniste Pharoah Sanders. L'un des principaux représentants du spiritual jazz, Pharoah Sanders fait trois apparitions sur l'album, dont une mise à jour de son morceau le plus connu de “Karma”, le célèbre The Creator Has A Master Plan, à dimension cosmique. Le grand Billy Hart, qui était le batteur d’origine, retrouve ainsi conjointement Pharoah Sanders et Joey DeFrancesco avec qui il a travaillé plusieurs fois depuis qu'il a rejoint l'organiste pour son album de 1989 “Where Were You ?”.

Billy Hart fait partie du groupe de base de “In The Key Of The Universe” avec le percussionniste Sammy Figueroa, un autre ancien membre de “Where Were You ?” qui a joué avec presque tout le monde au fil des ans, de Miles Davis et Sonny Rollins à David Bowie et Patti Smith à Mariah Carey et Diana Ross. Le saxophoniste Troy Roberts, un fréquent collaborateur de DeFrancesco ces dernières années, montre ses talents au ténor, soprano et alto, et même à la basse acoustique. Au centre de tout cela se trouve l’orgue toujours scintillant de Joey DeFrancesco, qui conserve son swing robuste et son funk graveleux tout en se démarquant dans des directions plus libres et plus exploratoires.

Joey DeFrancesco, toujours profondément sensible à toute l'histoire du jazz, est capable d'y puiser de façon novatrice et ressent naturellement un lien profond avec la quête spirituelle du jazz vécue par ses prédécesseurs comme Pharoah Sanders, John Coltrane ou John McLaughlin. Cela peut sembler un changement d'orientation, mais les voyages inattendus dans de nouveaux territoires ont été un axe central de la musique de Joey DeFrancesco tout au long de sa carrière.

"Je suis fier d'être un caméléon musical, explique l'organiste. "l y a tellement de bonne musique qu'il est difficile de rester au même endroit, du moins pour moi. J'aime pouvoir aller dans n'importe quelle direction, et dernièrement, cela a envoyé ma musique dans une direction jazz plus libre, mais toujours avec un groove profond."