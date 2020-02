Joey Alexander en Verve

“Warna”, le premier album chez Verve, du jeune pianiste prodige Joey Alexander, confirme qu’il a déjà tout d’un grand.

Joey Alexander à la Une

« Je voulais partager avec les gens mon travail original basé sur les conversations musicales nées de mes expériences en tournée avec différents musiciens. »

À présent, il a 16 ans. La vie de Joey Alexander a connu en à peine 5 ans un véritable tournant , une période de tourbillon pendant laquelle il est devenu le talent le plus précoce de l'histoire du jazz - en tête d'affiche des plus grands festivals et de salles de concert prestigieuses ; le plus jeune musicien nominé pour un Grammy Award dans le jazz ; et un chouchou des médias qui lui a notamment valu d’être en première page du New York Times.

Comme on peut l'entendre sur « Warna », son premier album pour le label Verve, il est tout simplement devenu un pianiste-compositeur parmi les plus expressifs et les plus passionnants du jazz actuel. La précocité de Joey Alexander peut encore étonner les amateurs de concerts, mais pas sa musique, qui comprend aussi bien des œuvres originales que des interprétations très personnalisées des standards.

« Warna » (qui se traduit par " couleur " dans la langue maternelle de Joey Alexander, le bahasa) fait suite à quatre albums pour le label Motéma qui ont valu au pianiste trois nominations aux Grammy et les honneurs de DownBeat et de JazzTimes. Mais alors que ces enregistrements étaient ceux d'un jeune musicien extraordinaire encore en développement, « Warna » est avant tout un recueil de musique nouvelle, réfléchie et émouvante, par un musicien déjà expérimenté et confiant. Aujourd'hui, bien au-delà du cercle des " prodiges du jazz ", Joey Alexander canalise ce qu'il voit, entend et ressent tout au long de sa vie et le traduit par un étonnant don pour la mélodie et une aptitude naturelle à la collaboration spontanée.

Joey Alexander est accompagné dans ce projet par un groupe de musiciens qui, comme le leader, représentent le meilleur de leurs générations. Un trio avec le bassiste Larry Grenadier, dont la relation avec Joey Alexander remonte aux débuts du pianiste, et avec Kendrick Scott, batteur extrêmement dynamique, lui-même leader chez Blue Note. Sur certains morceaux, les échanges sont portés plus haut encore par Luisito Quintero, un maître des percussions d'origine vénézuélienne qui a collaboré avec Tito Puente, Herbie Hancock, Jack DeJohnette ou Eddie Palmieri, et par la flûtiste Anne Drummond.

Les titres Mosaic (Of Beauty) et Our Story témoignent des joies partagées de la création musicale. Alexander a trouvé l'inspiration de Lonely Streets, un hommage aux coins oubliés et aux petites villes tranquilles de l'Amérique, lors du voyage pour un concert dans le nord de l'État de New York, depuis sa résidence de Manhattan. Les morceaux Downtime et We Here ont été écrits pour honorer ces moments spéciaux qui se produisent en dehors de la scène de concert, en explorant de nouvelles villes ou simplement en traînant avec sa famille et ses amis...

Joey Alexander met également en avant sa foi profonde avec quelques titres inspirés par la spiritualité. Tis Our Prayer témoigne ainsi du rituel d'avant concert auquel participe le pianiste avec ses musiciens, une prière d'offrande de remerciement pour l'opportunité de partager la musique avec le public.

Où écouter Joey Alexander

A Paris (75) mercredi 19 février à 19h30 & 21h45 au Duc des Lombards

Joey Alexander (piano)

Kris Funn (basse)

Greg Hutchinson (batterie)