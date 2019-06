Joel Ross, le faiseur de rois

Au sommaire aujourd'hui

Joel Ross à la Une

Joel Ross, 23 ans, est l’un des vibraphonistes les plus passionnants de la scène actuelle. Né à Chicago, le musicien et compositeur new-yorkais suscite l’intérêt avec un univers profondément novateur et sa participation à des combos particulièrement relevés (le Blacktet de Marquis Hill, le groupe Being & Becoming de Peter Evans).

2019 semble être l'année de Joel Ross : il rejoint le label Blue Note et ajoute son nom à un illustre héritage de vibraphonistes de jazz. Les auditeurs peuvent enfin découvrir son univers avec son premier album “Kingmaker”. Une maîtrise technique évidente avec beaucoup d’énergie et d’émotion. Pour son premier disque, Joel Ross réunit son groupe Good Vibes - Immanuel Wilkins au saxophone alto, Jeremy Corren au piano, Benjamin Tiberio à la basse, Jeremy Dutton à la batterie - pour un voyage mélodique chatoyant. On y croise les traces de l’étrange interaction de Miles Davis et Wayne Shorter, la touche rafraîchissante de Milt Jackson, l’acuité harmonique de Stefon Harris, la chaleur rythmique de Steve Coleman, et le talent d’Ambrose Akinmusire pour la construction de l’album.

Mais par dessus tout, il y a le passage de témoin de la part de Bobby Hutcherson qui confia à Joel Ross : "Inspire toi de ta vie pour écrire de la musique et compose chaque jour".

"J'ai pris le conseil de Bobby au pied de la lettre", confie Joel Ross qui avait rendu visite au maître du vibraphone quand il était étudiant en Californie. "Chacune de mes compositions est influencée par des personnes que j'ai rencontrées, des évènements traversés, des histoires d'amour que j'ai vécues, ou parfois des questions que l'on m'a posé." 11 des 12 pièces ont été écrites par Joel Ross et, de la photo de couverture à la musique elle-même, tout est relié à ce qui contribué à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, à commencer par sa famille. Le titre de l'album est dédié à sa mère et d'autres morceaux sont des hommages à son frère jumeau, à son père et à sa nièce.