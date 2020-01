Joe Lovano, Viva Lovano : (8/10), Le sax et après

Le ténor des ténors. Pas un hasard si Joe Lovano consacra l’un de ses albums majeurs au répertoire d’Enrico Caruso, « Viva Caruso », en 2002… Depuis la retraite forcée de Sonny Rollins, Joe Lovano apparait comme « le » saxophoniste occupant, avec une bonhomie bienveillante, la statue du commandeur. Il vient d’être sacré « saxophoniste ténor de l’année » au fameux référendum des critiques du magazine américain DownBeat.

Celles et ceux qui ont eu la chance de l’entendre l’été dernier en invité de luxe de la tournée de Diana Krall ont été sidérés. Un art de la concision à chaque solo, sur chaque chanson, qui évoquait l’osmose miraculeuse entre Lester Young et Billie Holiday. La pianiste et chanteuse se muait volontiers en accompagnatrice de sa guest star.

Aborder Joe Lovano (né le 29 décembre 1952), c’est plonger dans la vie quotidienne d’un jazzmen depuis un demi-siècle : une famille musicienne, l’école des clubs dès l’adolescence, le New York de la Loft Generation, l’amitié de vingt ans avec Paul Motian et Bill Frisell pour l’un des plus sublimes trios de l’histoire du jazz, le lien fraternel avec John Scofield, la consécration d’une longue série d’albums chez Blue Note, jusqu’à sa toute nouvelle signature chez ECM.

En leader, Joe Lovano n’a cessé de brouiller les pistes, de se remettre en cause à chaque fois par une formule nouvelle, du duo à la grande formation en passant par des quatuors de saxophones, un étonnant nonet ou des trios singuliers. Toujours enraciné dans une profonde connaissance des maîtres du passé et le regard déterminé sur l’aventure de l’inédit. En prime, Joe Lovano n’a jamais cessé d’être avide de rencontres, on le retrouve aussi bien aux côtés d’Henri Texier que de Hank Jones ou John Zorn… Un symbole du jazz open !

L’interview exclusive de 3 heures réalisée chez lui fin octobre dans la vallée de l’Hudson, sera proposée en v.o. et en intégralité sur le site de la dernière émission et sera séquencée en extraits traduits dans chacune des 10 émissions de la série.

Dans son atelier de musique, une collection de gongs, mais aussi tout l’éventail des saxophones et clarinettes : clarinette alto, clarinette basse, taragot, saxophone soprano, mezzo-soprano, en ut, alto, ténor, baryton, aulochrome. Et il en joue en rêvant de Sinatra ou de Caruso…

