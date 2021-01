Joe Lovano, la garden party

Le premier album du trio Tapestry de Joe Lovano chez ECM a probablement été l’un des disques les plus remarqués parus en 2019. Avec ce second opus, “Garden of Expression”, le trio pousse encore plus loin son concept musical en proposant une musique aux silences toujours plus intenses.

Joe Lovano trio Tapestry : Joe Lovano, Marilyn Crispell, Carmen Castaldi, © Caterina di Peri / ECM