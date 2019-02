Joe Lovano, l'atelier de tissage

Au sommaire aujourd'hui

Joe Lovano à la Une

"On joue ensemble exactement comme un orchestre et nos discours se mêlent pour former une incroyable tapisserie." Joe Lovano

Le saxophoniste Joe Lovano est apparu sur un grand nombre de disques ECM au cours des quarante dernières années, participant notamment à quelques albums phares de musiciens comme Paul Motian, Steve Kuhn ou John Abercrombie.

“Trio Tapestry”, qui sort ce vendredi 1er février chez ECM, est cependant son premier disque en leader pour le label. Il y présente un merveilleux nouveau groupe pour une musique au lyrisme fluide, aux textures délicates et entièrement fondée sur une interaction collective de tous les instants. Lovano et la pianiste Marilyn Crispell notamment font preuve d’une rare complicité, s’engageant intimement dans les méandres des compositions. “Marilyn possède une sonorité, un toucher et un vocabulaire d’une telle beauté !” s’enthousiasme Joe. Le batteur Carmen Castaldi, partenaire de longue date de Lovano, s’intègre également au discours du trio avec une grande sensibilité, s’appliquant à enrichir et détailler les nuances de chaque pièce.

Lovano précise : “On joue ensemble exactement comme un orchestre et nos discours se mêlent pour former une incroyable tapisserie. J’ai proposé le répertoire, mais chacun apporte sa contribution à part égale, ouvrant de nouvelles perspectives à l’intérieur de la musique, en l’harmonisant de manière vraiment personnelle.” Trio Tapestry a été enregistré à New York au studio Sear Sound en mars 2018, sous la direction artistique de Manfred Eicher.

Où écouter Joe Lovano

A Boulogne Billancourt (92) le samedi 09 février à 20h à La Seine Musicale pour un concert en hommage à Michel Petrucciani

le samedi 09 février à 20h à La Seine Musicale pour un concert en hommage à Michel Petrucciani A Tours (37) le vendredi 22 mars à 20h au Petit Faucheux il est l’invité du Baptiste Trotignon Trio

A Bordeaux (30) le samedi 23 mars à 20h à l’Auditorium de l’Opéra il est l’invité du Baptiste Trotignon Trio

