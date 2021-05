Joe Lovano & Dave Douglas, la troisième empreinte sonore

Pour le troisième essai de leur quintet Sound Prints, inspiré de la musique et de la démarche de Wayne Shorter, Joe Lovano et Dave Douglas volent de leurs propres ailes. Le répertoire est cette fois-ci totalement original. “Other Worlds” sort le 7 mai chez Greenleaf Records.

Le groupe est animé par le désir de repousser les limites de sa musique aussi loin que possible, à l'instar du rôle que Wayne Shorter a joué dans le jazz depuis ses débuts avec les Art Blakey's Jazz Messengers en 1959.

Sound Prints, le quintet co-dirigé par le saxophoniste Joe Lovano et le trompettiste Dave Douglas, est reconnu comme "l'un des plus formidables groupes de jazz acuels" (Downbeat Magazine). Pour ce troisième album les deux leaders retrouvent le pianiste Lawrence Fields, la bassiste Linda May Han Oh et le batteur Joey Baron. Le groupe s'inspire de la musique du saxophoniste et compositeur emblématique Wayne Shorter. Le nom du quintet est d’ailleurs un clin d'œil à son classique Footprints. Mais ils se concentrent cette fois sur de nouvelles compositions originales de Joe Lovano et Dave Douglas.

Les deux leaders se sont croisés à de rares occasions pendant près de vingt ans avant de former Sound Prints. Dave Douglas a été l'invité spécial de Joe Lovano sur l'album “Flights of Fancy, Trio Fascination Edition Two” en 2001 sur Blue Note, et ils ont partagé trois saisons en tant que membres du SFJAZZ Collective, dont une au cours de laquelle ils ont exploré le répertoire de Wayne Shorter.

Le premier album du groupe, “Live at Monterey Jazz Festival”, a été enregistré en 2013 pour Blue Note Records et comprend de la musique originale ainsi que deux nouvelles compositions de Wayne Shorter lui-même. All Music a déclaré à propos de l'album : "Sound Prints marche sur la crête entre le post-bop musclé et tangible et le jeu libre et avant-gardiste ; une danse alléchante qui ne laisse jamais indifférent." Le deuxième album du groupe, “Scandal”, entregistré en 2017, est sorti en 2018 : c’est la première fois que Joe Lovano et Dave Douglas enregistraient ensemble un album complet en studio. Comprenant dix originaux de Joe Lovano et Dave Douglas ainsi que des relectures de deux classiques de Shorter - Fee Fi Fo Fum et Juju - l'album a été qualifié de "jazz excitant, souvent palpitant" par JazzTimes. Dans une critique quatre étoiles, The Guardian l'a qualifié de "jazz avec un sens profond de l'histoire, mais retravaillé de manière imaginative et spontanée".

Le 7 mai 2021, l'ensemble sort son troisième album, “Other Worlds”. Enregistré au début de l'année 2020 après une semaine complète au Village Vanguard de New York, l'album est le premier à n’inclure que des originaux des co-leaders, notamment une suite en trois parties de Joe Lovano Other Worlds Suite.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Programmation musicale

Joe Lovano, Dave Douglas, Soundprints « Other Worlds »

Space Exploration (Joe Lovano)

Joe Lovano (saxophone ténor), Dave Douglas (trmopette), Lawrence Fields (piano), Linda May Han Oh (contrebasse), Joey Baron (batterie)

Greenleaf 1084

Joe Lovano, Dave Douglas, Soundprints « Other Worlds »

The Transcendentalists (Dave Douglas)

Joe Lovano (saxophone ténor), Dave Douglas (trmopette), Lawrence Fields (piano), Linda May Han Oh (contrebasse), Joey Baron (batterie)

Greenleaf 1084

Dom Frontiere and his Eldorado « Fabulous ! »

Autumn Leaves (J. Kosma, J. Prévert, J. Mercer)

Dom Frontiere (accordéon), Abe Most( clarinette), Bill Ulyate( clarinette basse), Lou Singer (vibraphone), Ann Mason Stockton( harpe), Jack Marshall (guitare), Mike Rubin (contrebasse), Bill Richmond (batterie)

Blue Moon 902

Grover Washington, Jr. « Mister Magick »

Black Frost (Grover Washington, Jr., Bob James)

Grover Washington Jr. (saxophone), Jon Faddis (trompette), Marvin Stamm (trompette), Wayne Andre (trombone), Tony Studd (trombone basse), Jerry Dodgion (saxophone ténor), Phil Bodner (saxophone baryton), Bob James (piano électrique), Eric Gale (guitare), Gary King (basse), Harvey Mason (batterie), Max Ellen (violon), Paul Gershman (violon), Harry Glickman (violon), Harold Kohon (violon), Harry Lookofsky (violon), Joe Malin (violon), David Nadien (violon), Matthew Raimondi (violon), Al Brown (alto), Manny Vardi (alto), Charles McCracken (violoncelle), Alan Shulman (violoncelle)

Kudu 20

Steve Lacy, Roswell Rudd, Kent Carter, Beaver Harris « Trickles »

Papa's Midnite Hop (Steve Lacy)

Steve Lacy (saxophone soprano), Roswell Rudd (trombone), Kent Carter (contrebasse), Beaver Harris (batterie)

Black Saint 120008-2

Maya Dunietz « Free The Dolphin »

Opus 1 (Maya Dunitez, Barak Mori, Amir Bressler)

Maya Dunietz (piano), Barak Mori (contrebasse), Amir Bresler (batterie)

Raw Tapes

Fabrice Martinez, Laurent Bardainne, Thomas de Pourquery « Drôles de dames »

Magic Fire (Martinez, Bardainne, de Pourquery)

Fabrice Martinez (trompette), Thomas de Pourquery (saxophone alto), Laurent Bardainne (saxophone ténor, synthétiseurs)

BMC 287

Fabrice Martinez, Laurent Bardainne, Thomas de Pourquery « Drôles de dames »

Antique Angels (Martinez, Bardainne, de Pourquery)

Fabrice Martinez (trompette), Thomas de Pourquery (saxophone alto), Laurent Bardainne (saxophone ténor, synthétiseurs)

BMC 287