Joachim Kühn à la lumière de ses maîtres

Le premier confinement a été vécu en solitaire par Joachim Kühn entre son piano et son magnétophone dans sa résidence d’Ibiza. La lumière devait être splendide. “Touch the Light” sort ce 26 février chez ACT.

Au sommaire aujourd'hui

Joachim Kühn à la Une

"Peut-être quand j'aurai quatre-vingt-dix ans... ?" Lorsque Siggi Loch a émis l'idée que Joachim Kühn pourrait faire un album de ballades, la réponse du pianiste a été typiquement joviale, voire provocante. Mais cette résistance initiale n'a pas duré longtemps. Joachim Kühn, maintenant septuagénaire, commence bientôt à s'installer chez lui, devant son beau Steinway - il le maintient impeccablement accordé - pour mettre en route son enregistreur DAT et se mettre au travail. "L'avantage d'être ici chez moi à Ibiza est que je peux simplement faire un enregistrement quand je le veux. Quand l'envie me prend, j'enregistre tout simplement", réfléchit Joachim Kühn.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jazz Ladies - The Singing Pianists 3/3

Jazz Solos Collection article Jazz Solos Collection : Chick Corea, Joshua Redman, Cannonball Adderley

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Romantic Freedom - ACT

Sur une période d'environ quinze mois, Joachim Kühn a envoyé au total une quarantaine de pistes solitaires à Siggi Loch. Il prenait souvent des morceaux, les repensait et finissait par envoyer plusieurs versions différentes à Berlin. Ce qui ressort de ce nouvel album de piano solo, "Touch the Light", est donc une sorte de distillation de ces prises successives, toutes faites sur le même piano et dans le même espace. Il s'agit d'un programme cohérent et délicieux qui se déroule avec fluidité.

Il y a ici des pièces qui revisitent des phases importantes d'une carrière fascinante et variée. A Remark You Made de Joe Zawinul a une résonance personnelle particulière et profonde pour Joachim Kühn. Elle le ramène directement à un moment crucial : Joe Zawinul était juré au concours Gulda de 1966 à Vienne. C’est l'événement qui a facilité la fuite du pianiste de 22 ans hors d'Allemagne de l'Est. Le thème de Gato Barbieri tiré de “Last Tango In Paris" rappelle non seulement le fait que Gato Barbieri a engagé Joachim Kühn en 1972 pour jouer sur la bande originale du film, mais c'est aussi un air qu'il jouera d'innombrables fois, plus tard, dans son trio avec Daniel Humair et Jean-François Jenny-Clark. Et l'Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven met en évidence non seulement un compositeur dont la musique a toujours fait la plus profonde impression sur Joachim Kühn, mais aussi le fait que sa ressemblance physique avec Beethoven a souvent eu pour conséquence que des collègues musiciens - notamment Gordon Beck, avec qui il a travaillé sur le projet Piano Conclave dans les années 1970 - lui ont donné le surnom de Beethoven.

à réécouter AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Joachim Kühn à Paris en 1988

La variété du jeu de piano de Joachim Kühn dans cet album est assez remarquable. L'auditeur est d'abord accueilli dans la pulsation invitante, réconfortante et régulière du Warm Canto de Mal Waldron. Plus tard, par contraste, la composition Sintra de Joachim Kühn donne un cours magistral sur la liberté et l'art alchimique de faire attendre l'auditeur. Purple Rain de Prince est une version douloureuse, tandis que Joachim Kühn a trouvé l'encouragement pour revisiter Peace Piece de Bill Evans dans la dignité et la retenue de la version du pianiste classique Igor Levit.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Joachim Kühn, l'amour du jazz, la paix des classiques

Joachim Kühn peut nous montrer une légèreté de toucher dans l'Allegretto de la Septième Symphonie de Beethoven. Mais il peut aussi être énergique, car il donne un poids plein et sonore au thème du Last Tango de Barbieri. Il y a aussi des hommages aux dons mélodiques de certains souffleurs : Warm Canto rappelle la façon dont Eric Dolphy à la clarinette survole la mélodie dans l'album "The Quest", et l'ampleur de la composition de Milton Nascimento Ponta de Areia rappelle clairement la voix lyrique, aérienne et touchante du grand Wayne Shorter.

à réécouter AUDIO 58 min émission Open jazz Émile Parisien embauche Joachim Kühn

Mais c'est surtout dans la simplicité et le plaisir de la mélodie de ses propres compositions que Joachim Kühn touche le cœur et nous réserve les plus grandes surprises sur cet album. Sintra est un morceau écrit dans un endroit paisible, à l'extérieur d'un café, dans l'ancien sanctuaire des rois de Portugal. Et le morceau titre Touch the Light capture la beauté du coucher de soleil sur la mer que Joachim Kühn contemple souvent depuis sa terrasse. La remarque de Joachim Kühn à propos de ce morceau est également vraie pour l'ensemble de l'album : "Il y a beaucoup d'amour ici. Et de joie".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)