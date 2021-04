Jimmy Giuffre, un centenaire tout frais

Le clarinettiste, flûtiste, saxophoniste et compositeur Jimmy Giuffre aurait eu 100 ans aujourd’hui (26 avril 1921).

Au sommaire aujourd'hui

Jimmy Giuffre à la Une

La clarinette fut, à 9 ans, le premier instrument de Jimmy Giuffre. Il fait ses études musicales au Texas. Militaire, il joue en 1944 dans un orchestre de l’armée de l’air. Puis il parfait son expérience de musicien de pupitre dans les formations de Boyd Raeburn (1946), Gene Roland, Jimmy Dorsey (1947), Buddy Rich (1948) et le “second troupeau” de Woody Herman (1949). Il étudie la composition pendant 8 ans sous la férule du Dr. Wesley LaViolette à Los Angeles.

à lire aussi article Jazz au Trésor : Jimmy Giuffre - 1961

Née de son passage chez Gene Roland, sa composition Four Brothers est adoptée par Woody Herman qui l’enregistre en décembre 1947 et en fait une œuvre culte. Au début des années 50, il participe activement à l’expérience de la West Coast. Il est un des membres fondateurs des Lighthouse All Stars de Howard Rumsey (1951-52), puis des Giants de Shorty Rogers (1953-55).

Il fait alterner l’écriture d’une œuvre abondante dont s’emparent les musiciens de Los Angeles et la direction, à partir de 1956, de petits groupes sans piano, quartet puis trio, où jouent Bob Brookmeyer, Jim Hall et Ralph Peña. Il y alterne clarinette, saxophone ténor et saxophone baryton. Professeur à l’Ecole estivale de jazz de Lenox en 1957, il y rencontre Pee Wee Russell et le Modern Jazz Quartet.

à lire aussi article Jazz au Trésor : Jimmy Giuffre 3 - Graz, Live 1961

Durant les années 60, “Jimmy joue free” selon la formule de Philippe Carles. Dans le cadre d’un trio avec Paul Bley et Steve Swallow où s’installe le piano, il va anticiper de manière très personnelle sur les révolutions qui empliront l’air du temps. A partir de 1970, il laisse filtrer des influences orientales, retrouve Paul Bley pour des duos intemporels et, sous le charme de Weather Report, tente de nouvelles pistes du côté de la musique électronique, aidé durablement par l'un des spécialistes des synthétiseurs, Pete Levin.

à réécouter AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Jimmy Giuffre à la Maison de la Radio et de la Musique en 1991 (1/2)

L’Europe et la France - où il est venu en 1959-60 et 1965 - le redécouvrent dans les années 80 par un duo inattendu qui le lie à André Jaume. La reconstitution en 1989 du trio légendaire des années 60 qui l’avait vu jouer aux côtés de Paul Bley et Steve Swallow donnera de véritables joyaux phonographiques. Elle sera aussi l’occasion pour Jimmy Giuffre de resserrer, au début des années 90, le lien qui l’unit en France à un noyau fervent d’admirateurs de tous âges. Paris, Coutance, Bordeaux, Angoulême, La Seyne seront des haltes, trop rares, trop espacées, d’un voyage que d’aucuns seraient tentés de vivre comme une expérience initiatique.

A partir des années 90, son activité se réduit en fonction de l’évolution de la maladie de Parkinson dont il est atteint.

à réécouter AUDIO 55 min émission Open jazz Jimmy Giuffre joue frais : les inédits de 1965

Lancée chez Capitol (1954-55) avec le concours de Jack Sheldon, l’oeuvre que Jimmy Giuffre enregistre sous son nom compte deux superbes moments d’intensité créatrice : la période Atlantic (1956-58) et la période Verve (1959-61). Après un silence de plus de dix ans, Jimmy Giuffre nous est revenu dans les années 70 sous plusieurs labels indépendants : Choice, IAI, Soul Note.

Four Brothers, le thème qui l’a rendu célèbre, a sans doute créé un malentendu : Jimmy Giuffre n’aura jamais été, à l’image de Stan Getz, le parangon du style cool revu par la Californie. Il aura su, au contraire, traverser 40 années de jazz en en épousant, sans s’y perdre, tous les méandres évolutifs, et sans cesser d’y cultiver cette “petite musique” qui n’appartient qu'aux grands.

(d'après le Nouveau Dictionnaire du Jazz - Jean-Robert Masson)