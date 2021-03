Jihye Lee, l'audace et la suavité

“Daring Mind”, le second album du Jihye Lee Orchestra sort chez Motéma et met en avant l'approche originale de la native de Corée du Sud en matière de narration de jazz pour grand ensemble. Neuf compositions envoûtantes d’une grande sensualité.

Jihye Lee décrit la composition comme une forme d'enregistrement pour elle-même, comme la documentation de sa vie, le processus de recherche d'équivalents musicaux aux images, pensées et émotions dans son esprit.

Produit par Jihye Lee, en collaboration avec Darcy James Argue, le compositeur et chef d'orchestre de Secret Society, et avec le trompettiste Sean Jones comme contributeur clé.

Faisant suite à son premier album “April”, largement acclamé en 2017, “Daring Mind” présente des sélections de la série "Mind" de Jihye Lee, dont Unshakable Mind, qui a remporté le prix BMI Charlie Parker de composition jazz, et Revived Mind, une commande de Manny Albam. L'album reflète ses luttes, ses doutes, ses joies et ses espoirs alors qu'elle vit à New York.

Les compositions explorent l'esprit humain, le cœur et l'âme, les différents états de la psyché humaine, de la confusion à la rage en passant par l'illumination. Jihye Lee écrit d'abord et avant tout pour elle-même, pour libérer ses sentiments, ce qui rend sa musique profondément personnelle. "Mon objectif est d'inviter les auditeurs à entrer dans mon imagination, à s'identifier à mes histoires et à réfléchir à cette vérité selon laquelle, en tant qu'êtres humains, nous partageons des luttes et des triomphes similaires, indépendamment de nos origines. J'espère que l'art nous permettra de créer des liens authentiques les uns avec les autres", déclare-t-elle.

Originaire de Corée du Sud, Jihye Lee n'a pas reçu de formation en jazz ou en musique classique pendant son enfance, et elle a d'abord connu le succès en Corée en tant que chanteuse pop indépendante. Diplômée de l'université féminine de Dongduk en interprétation vocale, elle n'a découvert son amour pour le jazz en grand ensemble qu'après avoir commencé ses études au Berklee College of Music de Boston en 2011. C'est avec confiance qu'elle a commencé à explorer sa propre identité et sa propre voix dans ce milieu passionnant et historiquement riche, remportant le prix Duke Ellington de Berklee quelques mois seulement après avoir déclaré sa spécialisation en composition de jazz (et à nouveau l'année suivante). Bien qu'elle n'ait jamais anticipé cette nouvelle voie, elle l'a suivie vers de plus hauts sommets, déménageant à New York en 2015 et obtenant un master à la Manhattan School of Music sous la direction du grand Jim McNeely. "Sa musique est imaginative et créative", déclare Jim McNeely. "Et elle n'a pas peur de prendre des risques passionnants dans son écriture".

Glisser de la chanteuse pop à la compositrice de jazz a donné à Jihye Lee un angle différent sur la composition de jazz, lui fournissant non seulement un sens mélodique lyrique mais aussi une façon d'imaginer des personnages dans chaque composition, et d'écrire des thèmes mémorables auxquels les gens peuvent s'identifier.

Son premier réflexe n'est pas de trouver des accords et des mélodies - Jihye Lee n'est pas elle-même instrumentiste - mais plutôt une idée, une image ou un message, puis de trouver un moyen de l'exprimer par des éléments musicaux. Tout cela, et bien plus encore, est reflété dans “Daring Mind”.

L’album s’ouvre sur Restless Mind, qui évoque l'agitation de la ville de New York avec sa rythmique tordue et ses notes répétitives. Avec Sean Jones et le tromboniste Alan Ferber, le dynamisme et la beauté d'une ville pré-COVID qui ne dormait jamais sont bien mis en valeur dans cette ouverture éblouissante. Suit Unshakeable Mind, lauréat du prix de composition BMI Charlie Parker 2018. Inspiré par l'environnement compétitif de la scène musicale new-yorkaise et les effets qu'il a sur sa propre psyché, Unshakeable Mind explore la nature d'un esprit déterminé et persévérant, avec le soutien du soliste et de l'ensemble du saxophoniste alto Ben Kono. Le magnifique Suji vient ensuite. Écrite pour l'un des amis les plus chers de Jihye Lee, cette composition lumineuse ne comporte que des accords majeurs joués par une instrumentation de chambre. Ben Kono joue une fois de plus un rôle de premier plan, tout comme le pianiste Adam Birnbaum.

Les vitesses changent sur le quatrième morceau, I Dare You, qui a été commandé par l'entrepreneur américain Matt Mullenweg. " Comme je ne suis pas une compositrice de big band swing traditionnel, je suis parfois confrontée à la fameuse question "qu'est-ce que le jazz ?" ", déclare Jihye Lee. Cette même question s'est posée lors d'une interview de Wayne Shorter par Max Dax en 2014, et sa réponse est "Pour moi, le jazz signifie : "Je te défie !" C'est le titre de cette chanson et, à bien des égards, l'inspiration de toute l'approche du jazz de Jihye Lee. "Je crois que le jazz n'est pas un style ou un genre, mais un esprit audacieux, être créatif en cultivant ses instincts." Le saxophoniste ténor Quensin Nachoff brille sur ce morceau qui regorge de surprises sonores.

Le morceau Revived Mind, commandé par BMI Manny Albam, met en valeur le soliste Mike Fahie au trombone. Cette composition colorée est un hommage à la nature et à la Terre, à la renaissance et au rajeunissement. Struggle Gives You Strength, a été écrite à l'origine pour le NYO Jazz de Carnegie Hall et fait à nouveau appel à Sean Jones. Sur cette composition édifiante et inspirante, Jihye Lee commente : "La lutte est une partie essentielle de la vie et elle nous façonne en de beaux individus avec du caractère".

Le dernier tiers de “Daring Mind” comprend le bluesy Why Is that, avec des solos de Sean Jones et du saxophoniste alto Rob Wilkerson ; l'odyssée dissonante en trois tons Dissatisfied Mind, qui rumine sur la négativité qui peut s'immiscer dans les pensées ; et GB, un final étonnant inspiré par l'amour trouvé et perdu. Très cinématographique, la beauté et la joie des souvenirs heureux cèdent lentement la place à une dépression écrasante, avant que l'acceptation à contrecœur ne s'installe. En tant que compositeur de musique de film en herbe, cette piste montre particulièrement le grand potentiel de Jihye Lee dans ce domaine.

Avec la sortie de “Daring Mind”, Jihye Jihye Lee fait une déclaration majeure qui va probablement la propulser, à juste titre, dans l'échelon supérieur des compositeurs et chefs d'orchestre de jazz contemporain. À la fin de l'année dernière, il a été annoncé que Jihye Lee avait remporté un prix de commande de l'ASCAP Foundation & Symphonic Jazz Orchestra pour 2021, ce qui constitue une nouvelle étape dans son brillant avenir.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Jihye Lee Orchestra :

Sean Jones (trompette, bugle)

Ben Kono (saxophone alto)

Rob Wilkerson (saxophone alto, piccolo, flûte)

Quinsin Nachoff (saxophone ténor, flûte, clarinette)

Jeremy Powell (saxophone ténor, flûte, clarinette)

Carl Maraghi (saxophone baryton, clarinette basse)

Brian Pareshi (trompette, bugle)

John Lake (trompette, bugle)

Alex Norris (trompette, bugle)

Mike Fahie (trombone)

Alan Ferber (trombone)

Nick Grinder (trombone)

Jennifer Wharton (trombone basse)

Adam Birnbaum (piano)

Haeun Joo (piano sur Dissastified Mind)

Sebastien Noelle (guitare)

Evan Gregor (basse)

Mark Ferber (batterie)

