Jî Drû, il était une voix dans la flûte

Jî Drû & Sandra Nkaké invités de Alex Dutilh

"Je porte un regard sur notre monde en me référant au western, genre qui explore les travers de l’âme et du comportement humain, Notre époque et les westerns ont des analogies : les tentatives pionnières et généreuses côtoient les idées les plus archaïques, on se tourne vers le passé ou l’on construit l’avenir, tous et toutes à la recherche de territoires inexplorés. Notre musique côtoie l’étrange, dévoile les spectres et les ombres de nos contemporains. Ce genre cinématographique me fascine dans sa forme autant qu’il m’effraie par la mythologie qu’il construit. “Western” est plein de toutes ces contradictions." Jî Drû

Pour ce projet, on retrouve les sons hypnotiques du piano d’Armel Dupas, la voix envoûtante de Sandra Nkaké, les rythmes inventifs de Mathieu Penot pour accompagner les volutes de flûtes et le chant de Jî Drû. Un jazz métissé, hybride à l’écoute de sonorités actuelles, du groove éternel et des transes suspendues. Un jazz moderne et épuré, plein de poésie et de révolte, pour un quartet dont on n’a pas fini de parler.

Le disque enregistré en prises directes brille par sa tenue et sa production léchée et minimale : Rhodes hypnotique, rythmes inventifs, textures et voix lyrique et envoûtante accompagnent les volutes de flûtes et le chant de Jî Drû. Chaque morceau est l’essence d’un instant et le tout crée un climat intemporel.

“Western” c’est le souffle, la respiration. “Western” est une épopée collective et individuelle, un combat contre nos propres démons. “Western” évoque l’initiative individuelle, brisée par l’intérêt de quelques-uns. “Western” interroge l’intime, ce qui nous fait espérer, cet élan qui nous transporte et nous fait rêver. Son décor est un espace vide, plein de mouvements d’air et de matière, de réverbération, un endroit où le léger côtoie le lourd, le simple et le complexe. “Western” est le son d’une flûte. “Western” se répète à l’infini.

Jî Drû creuse un sillon quelque part entre Yusef Lateef et le Cinematic Orchestra, celui d’un jazz moderne et épuré qui tisse des histoires qui nous font vibrer. Un disque essentiel plein de poésie et de révolte, pour un quartet dont on n’a pas fini de parler.

Jî Drû est un flûtiste et producteur, né à Amiens. Il s'exile à Paris dans les années 2000 et collabore sur scène avec divers artistes comme Magic Malik, Julien Lourau, Les Troublemakers, Doctor L, Toma Sidibé et parcourt ainsi les scènes de France, d'Europe et les principaux festivals de musique. Ces projets vont le conduire dans plus de 40 pays à présenter son jeu particulier de flûte et à donner de la voix.

En 2006 il crée sa propre formation, Jî Mob avec laquelle il sort trois albums auxquels participent Julien Lourau, Stéphane Belmondo, Magic Malik, Troublemakers. Entre temps il créé le groupe Push up ! pour lequel il produira deux albums. Il co-écrit et réalise deux disques de Sandra Nkaké. Il participe à de nombreuses créations live et croise la route d’Omar Sosa, Mike Ladd, Hanifah Walidah, Tony Allen, Cheick Tidiane Seck, Thomas de Pourquery, Hocus Pocus, Château Flight, Brian Jackson, Mike Clark, M-one du groupe DeadPrez et crée en duo avec Sandra Nkaké le spectacle "Shadow Of A Doubt".

Artiste protéiforme on le retrouve aussi à la co- réalisation de plusieurs vidéos et participe en parallèle à sa carrière à de nombreuses créations musicales pour des installations d’art contemporain, mais aussi pour des musiques de longs et courts-métrages.

(extrait du communiqué de presse)

Jî Drû (flûte traversière, voix, vouivre, flûte bamboo)

Armel Dupas (Rhodes, basses analogiques)

Mathieu Penot (batterie, percussions)

Sandra Nkaké (textures, voix, senza)

Avec la participation de Thomas de Pourquery (saxophone alto)

Où écouter Jî Drû

A Paris (75) mardi 19 novembre à 21h au Studio de l’Ermitage pour la parution de “Western”

