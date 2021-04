Jérôme Etcheberry, l'avènement de la Satchmocracy

50 ans après sa disparition en 1971, Jérôme Etcheberry ressuscite le grand Louis Armstrong, dit “Pops” ou "Satchmo", avec “Satchmocracy”. À la tête de son octet, le “Popstet”, il nous entraîne dans les folles soirées des ballrooms du Chicago des roaring twentie’s !

“En suivant les courbes subtiles de ses plus célèbres lignes mélodiques, sublimées par une section rythmique mettant en lumière son inventivité, on peut se laisser emporter sur le dos de cette inspiration époustouflante qui allie toujours lyrisme et élégance, sens du swing et extravagance, faisant de “Louis” le père du jazz pour l’éternité. Vive la satchmocracy !”

L’idée générale du projet est de rendre hommage à Louis Armstrong (surnommé Satchmo, abréviation de satchel mouth, bouche en forme de sac, de valise) 50 ans après son décès.

Louis Armstrong est considéré par les amateurs de jazz comme l’un des plus grands génies de cette forme musicale. L’influence de Louis Armstrong a été la plus considérable de toute l’histoire du jazz. Il a influencé un nombre très important de trompettistes et de solistes pianistes, saxophonistes, trombonistes.

“Au début des années 20 Louis Armstrong révèle au monde du jazz un nouveau chemin, il est à l’époque un puissant catalyseur, comme l’architecte d’un univers musical en pleine transition. Dans cet album j’ai cherché respectueusement à rendre hommage à l’impact de son expression si singulière durant cette période essentielle, jusqu’à transposer l’incomparable vitalité de son jeu en scénographiant sa musique dans ses plus infimes détails grâce à la riche texture d’une section de cuivres permettant de souligner la gamme de couleurs de son style si original, et de retrouver entre chaque note la signature de celui qui élaborait un chef d’œuvre à chacun de ses solos” – Jérôme Etcheberry

Pour ce “Satchmocracy”, le trompettiste, arrangeur, chef d'orchestre, Jérôme Etcheberry a constitué un octet (son «Popstet») composé de jeunes musiciens talentueux de la scène jazzistique actuelle,et écrit des arrangements directs et swingants sur des compositions et des morceaux interprétés par Louis Armstrong dans les années 1920 et 1930 avec son Hot Five, puis son Hot Seven, morceaux qui ont connu un immense succès populaire et ont marqué l’histoire du jazz au niveau mondial, parmi ceux-ci citons:

«West End Blues, Weather Bird Rag, Cornet Shop Suey, Potato Head Blues, Struttin with some Barbecue, Yes I’m in the Barrel, Hotter than That,Hear me talkin’ to Ya,Tight Like This, Memories of You...»

L’originalité de l’orchestre de Jérôme pour interpréter ces œuvres est qu’il comporte deux trompettes et deux saxophones (ténor et alto ou baryton et clarinette) ainsi qu’une solide section rythmique (guitare, contrebasse, piano et batterie)

Personnel :

Jérôme Etcheberry (trompette, arrangements)

Malo Mazurié (trompette)

César Poirier (saxophone ténor, clarinette)

Benjamin Dousteyssier (saxophone alto et baryton )

Félix Hunot (guitare)

Ludovic Allainmat (piano)

Sébastien Girardot (contrebasse)

David Grebil (batterie)

Jérôme Etcheberry

Né le 30 septembre 1967, Jérôme Etcheberry est un trompettiste, chanteur, arrangeur et compositeur. Jérôme a débuté sa carrière professionnelle à Bordeaux en tant que soliste au sein du Grand orchestre de l’Armée de l’Air avant d’intégrer la prestigieuse formation des Haricots Rouges en 2002.

Il s’établit alors à Paris où il multiplie les expériences musicales en France et à travers le monde ainsi que les enregistrements avec Hugh Coltman, Bob Wilber, Laurent Mignard Duke Orchestra, Tuxedo Big Band, Olivier Franc, Lucien Barbarin, Jessie Davis, Dan Barrett, …

Après avoir dirigé le Swingtet, orchestre swing de 8 musiciens, le Jumbo Brass Band, une formation de 10 musiciens, il dirige à présent le Hoozee Foozee Band, les Berry Pickers, les Swing Berries et le Cancan Orchestra.Jérôme Etcheberry évolue en parallèle au sein du prestigieux Duke Orchestra de Laurent Mignard et de la formation du célèbre Hugh Coltman et bien d’autres comme The United Nations Jazz Band et The Spirit Of Chicago.

Son album “Ecce Berry” (2011) a été remarqué par les critiques et a retenu l’attention de Fip. «Jérôme fait partie des musiciens attachés à la vérité du jazz et à ses éléments fondamentaux mais qui ont le souci de leur apport personnel et de la liberté créatrice.» –Jean-Claude Doignié, Président de Bassin’Jass.

Diplômes et récompenses

Jérôme a obtenu un Certificat de fin d'études en formation musicale du CNR de Bordeaux et une médaille de bronze de cornet à piston. Il a ensuite obtenu un Diplôme d'État de professeur de musique (option jazz).

