Jean-Philippe Viret, l'ivresse du trio

Au sommaire aujourd'hui

Jean-Philipe Viret invité de Alex Dutilh

Cet enregistrement, réalisé en l’espace de deux récitals live au coeur de l’hiver 2019, pousse à son paroxysme la logique de partage, d’échange, de dépassement et de réinvention permanente qui constitue l’ADN du groupe.

Jazz Culture article Jazz Culture : Koffi Kwahulé

L’Ivresse, c’est en premier chef celle des nombres : un ensemble fier d’une histoire marquée par 8 albums et 1 Victoire de la Musique célébrant ses 20 ans l’année où celui qui lui prête son patronyme, le contrebassiste Jean-Philippe Viret, souffle ses 60 bougies.

Au-delà de ce tourbillon, le chiffre clé n’en reste pas moins le 3, symbole d’une perfection géométrique transmutée en génie artistique par le Trio Viret. De façon parfaitement égalitaire, ses membres ont tout bonnement réinventé l’art du trio dans le jazz. Pas moins.

À la tradition instrumentale convenue de la formule piano-contrebasse-batterie, Jean-Philippe Viret, Édouard Ferlet et Fabrice Moreau ont souhaité substituer la logique d’un métissage créateur porté par la force de la créolisation, ce processus qui permet à chacun de s’enrichir de l’autre et de nourrir son imaginaire sans renoncer à son propre héritage. Jamais cette courte échelle collective n’aura permis au Trio Viret de se hisser aussi haut dans l’audace, l’écoute réciproque et l’inattendu. De nous ouvrir aussi largement les portes de l’inentendu. La réussite, éclatante à chaque accord, chaque claquement de peau, chaque plainte de l’archet, réside dans la puissance du jeu, la novation de l’écriture et la beauté des improvisations.

L’Ivresse est là. Naturelle. Jubilatoire. Absolue.

Sébastian Danchin (extrait du communiqué de presse)

Où écouter le trio Viret

A Paris (75) mercredi 02 octobre à 21h au Studio de l’Ermitage

mercredi 02 octobre à 21h au Studio de l’Ermitage A Marmande (47) dimanche 13 octobre à 19h à l’Eglise de Fourques-sur-Garonne dans le cadre de Jazz et Garonne

dimanche 13 octobre à 19h à l’Eglise de Fourques-sur-Garonne dans le cadre de Jazz et Garonne A Tourcoing (59) au Jazz Club Maison Folie Hospice d’Havré dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival

au Jazz Club Maison Folie Hospice d’Havré dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival A Nevers (58) samedi 09 novembre à 19h30 au théâtre municipal dans le cadre de D’jazz Nevers

samedi 09 novembre à 19h30 au théâtre municipal dans le cadre de D’jazz Nevers A Eymet (24) samedi 07 mars 2020 dans le cadre de Jazz’Off avec l’association Maquiz’Art

samedi 07 mars 2020 dans le cadre de Jazz’Off avec l’association Maquiz’Art A Paris (75) samedi 14 mars 2020 à 20h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin

Jean-Philippe Viret (contrebasse)

Edouard Ferlet (piano)

Fabrice Moreau (batterie)