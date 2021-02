Jean-Marie Machado, l'appel du phare

Jean-Marie Machado nous revient en quartet et rassemble sous le joli nom de “Majakka” (“le phare” en finnois) une série de pièces inspirées de son héritage culturel, de ses rencontres et de son prolifique parcours de compositeur.

Des morceaux de vie et de musique qui orientent Jean-Marie Machado comme la lumière d’un phare. “J’ai eu envie, pour la première fois, de regarder en arrière et de réécouter certains de mes anciens disques” raconte Jean-Marie Machado. “J’ai vu se dessiner une couleur qui était en train de devenir la mienne, une lumière qui s’imposait d’elle-même. J’ai ressenti le besoin d’accepter quelque chose qui est advenu malgré moi" ajoute-t-il.

L’idée a donc germé de regrouper des pièces qui semblaient être de la même famille, partager les mêmes couleurs et cultiver une proximité avec la musique brésilienne et celle des impressionnistes espagnols, qui jalonnent le parcours de Jean-Marie Machado.

Ainsi, Bolihna, Um vento leve et Emoção de alegria sont issus du projet “La main des saisons” autour de l'œuvre du poète Fernando Pessoa ; Les yeux de Tangati avait été écrit pour un duo avec Dave Liebman - le grand saxophoniste new-yorkais avec lequel Jean-Marie Machado a gravé trois albums - et Gallop Impulse est extrait de l’album “Impulse Songs” (Label Hortus, 2018) sur lequel on entendait déjà le zarb de Keyvan Chemirani, qui retrouve Jean-Marie Machado sur “Majakka”.

“Après ma collaboration avec Naná Vasconcelos, j’ai cherché à rencontrer des musiciens qui jouaient des percussions digitales” se souvient Machado. “Le fait de jouer avec le bout des doigts et pas uniquement les paumes rapproche et unifie percussion et piano. J’ai été très intéressé par le profil de Keyvan Chemirani, qui connaît la tradition et est à la fois ouvert à la musique la plus moderne. Il est l’électron libre du quartet et crée l’imprévu avec ses improvisations.”

Jean-Marie Machado renoue ici également avec Vincent Segal : “Nous avons croisé la route de Vasconcelos au même moment", raconte-t-il. “J’ai tout de suite repéré que ce musicien était complètement ouvert à toutes les musiques. On se retrouve exactement à l’endroit où on s’est laissés avec toute l’expérience de la musique que l’on a jouée. L’idée philosophique est la même, notre souci est de rencontrer les autres musiques”.

Le saxophoniste Jean-Charles Richard, habitué des projets de Jean-Marie Machado (il est membre de l’orchestre Danzas depuis douze ans), complète le quartet : “C’est un interprète d’une grande intelligence ; c’est le mélodiste du quartet, celui qui porte la plupart des chants. Il connaît ma musique par cœur, c’est le musicien le plus proche de moi sur le plan émotionnel”.

Émouvante et inspirante, la musique de Jean-Marie Machado crée des ponts, suggère des images, ouvre des passages. “Majakka est un groupe de passeurs. Cette musique de passage, c’est peut-être la vraie musique contemporaine” estime celui qui se définit comme “un compositeur de l’écrit, qui utilise l’improvisation comme élément perturbateur”. Pour l’enregistrement de l’album, qui s’est tenu en septembre dernier au studio La Buissonne, dans un contexte évidemment perturbé, Jean-Marie Machado a composé pour le quartet plusieurs pièces originales : Les pierres noires, La mer des pluies et Outra Terra, écrites sur le vif, pour témoigner à la fois d’un changement de vie personnelle et d’une mutation profonde de notre Terre qui nous concerne tous et toutes. Les mélodies, les sons, les timbres, les rythmes, les titres évocateurs des pièces... tout est riche et généreux sur “Majakka”.

Poétique, ciselé, tantôt en rondeur délicate, tantôt en grande ferveur. La qualité d’écriture et d’arrangements, alliée à l’excellence des interprètes (Keyvan Chemirani éclatant d’inventivité et de surprises, Jean-Charles Richard sensible mélodiste à la sonorité éblouissante, Vincent Segal élégant de virtuosité, érudit des sons du monde) souligne une fois de plus l’accomplissement du chemin de Jean-Marie Machado.

