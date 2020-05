Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki, à rivages découverts

Après avoir sillonné le monde avec de grands noms de la chanson ou de la musique classique, Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki s’associent pour créer une musique, vibrante de leurs sensibilités conjuguées. “Rivages” paraît chez ECM.

Jean-Louis Martinier & Kevin Seddiki à la Une

Avec « Rivages » on dépasse la démonstration virtuose. L'accordéoniste et le guitariste nous font entrer en douceur dans un univers musical poétique, fait d’airs singuliers, d’improvisations, de rythmes… et de silences.

L’accordéoniste Jean-Louis Matinier anime depuis de nombreuses années maintenant de sa présence aussi discrète que créative des enregistrements majeurs d’artistes emblématique du label ECM : on a ainsi pu l’entendre dans les groupes d’Anouar Brahem (“Le pas du chat noir” ; “Le voyage de Sahar”), Louis Sclavis (“Dans la nuit”) ou encore François Couturier (“Nostalghia” ; “Tarkovsky Quartet”), ainsi qu’en duo avec Marco Ambrosini (“Inventio”).

On le retrouve aujourd’hui impliqué dans un nouveau projet, en collaboration cette fois avec le guitariste Kevin Seddiki dont l’imagination musicale sans limite entre naturellement dans une sorte de symbiose avec celle de Jean-Louis Matinier. Kevin Sedikki, qui fait ici ses débuts sur ECM, possède des fondations musicales classiques, obtenues dans le cadre du Conservatoire de Strasbourg aux côtés de Pablo Márquez. Il a également collaboré avec de nombreux improvisateurs dans des projets transculturels brassant un grand nombre d’idiomes allant du jazz au flamenco. Le vaste champ de son univers musical se retrouve ici dans le répertoire de “Rivages” qui va de la pièce de Gabriel Fauré Les Berceaux à la reprise de la célèbre chanson de Jacques Brel Amsterdam en passant par des compositions originales signées par les deux protagonistes.

Dans ce disque, ces musiciens atypiques nous proposent un répertoire qui l’est tout autant. Une traversée inédite, de Jean-Sébastien Bach à Jacques Brel, toute en contrastes et en délicatesse. Une musique de chambre ouverte sur le monde, riche d’une palette de timbres subtils et très personnels. Des airs d’époques différentes où sonorités, textures et modes de jeux sont explorés, agencés et modelés dans le but de créer, pour chaque pièce, un univers unique. La guitare de Kevin Seddiki et l’accordéon de Jean-Louis Matinier se révèlent sous un autre jour. Ils dialoguent et se complètent dans un climat envoûtant.

Jean-Louis Matinier a accompagné Juliette Greco, Anouar Brahem ou Renaud Garcia Fons ; quant à Kevin Seddiki, il a joué avec Dino Saluzzi, Al di Meola, le Quatuor Voce ou encore Philip Catherine.

