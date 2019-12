Jean-Louis Marchand, requiem pour un personnage de James Ellroy

Au sommaire aujourd'hui

Jean-Louis Marchand invité de Alex Dutilh pour la parution de "Requiem For Danny"

À l’image des airs et récitatifs, ici alternent focus sur des personnalités, situations emblématiques et avancées dans l’intrigue. Jean-Louis Marchand utilise les trois entités de la tragédie grecque : un héros condamné à Los Angeles durant l’hiver 1950. L’apparat est un « décor sonore » dans lequel évoluent l’orchestre et le maître de cérémonie incarnant Danny Upshaw, ainsi que les personnages complexes qui gravitent autour de lui.

Nuit du 1er de l’an 1950. Les sections de cuivres des jazz band se font entendre à l’entrée de chacun des clubs de la Cité des Anges. Ville de tous les excès, boulevard du crime, Los Angeles fait hurler les sirènes de police à chaque carrefour. Chaque coin de rue voit défiler ses inspecteurs à la dérive, impers, verres de lunettes opaques et cigarette aux lèvres. Le décor est posé. Celui du roman de James Ellroy Le Grand Nulle Part, partie intégrante du Quatuor de Los Angeles (avec Le Dahlia Noir, L.A. Confidential et White Jazz), quatre romans noirs et cultes de l’auteur américain.

Jean-Louis Marchand suit ses études au Conservatoire et à l’université de Strasbourg où il obtient une maîtrise ainsi qu’un 1er Prix de musique improvisée, de musique de chambre et de clarinette basse.

Il travaille depuis une quinzaine d’années avec la danse, le théâtre et les arts de la rue. Écrire, créer et adapter des compositions musicales pour un texte, un mouvement, une image est un désir qui prend une part de plus en plus importante dans son travail.

Big Nowhere Big Band Delphine Baudet (création sonore)

Eli Finberg (voix)

Mathieu Robert (saxophone soprano)

Laurent Barbier (saxophone alto, flûte traversière)

Vincent Thékal (saxophone ténor)

Arthur Hirtz (saxophone alto, saxophone baryton)

Jean-Brice Godet (clarinettes)

Vincent Labarre (trompette)

David Enhco (trompette)

Jan Van Moer (trompette)

Guillaume Nuss (trombone)

Timothé Lemaire (trombone)

Samuel Colard (piano)

Vincent Posty (contrebasse)

Stéphane Scharlé (batterie)

Jean-Louis Marchand (composition, direction artistique, arrangement)

Thomas Frand (arrangement)