Jean-Jacques Milteau, le blues des grands axes

“Back to the roots” ? En l'occurrence les autoroutes, celles de l’Amérique sudiste et poisseuse qu’il n’a jamais quitté des yeux. “Lost Highway” de Jean-Jacques Milteau sortira le 2 avril sur Sunset Records / L’Autre distribution. Une avant-première.

Jean-Jacques Milteau invité de Alex Dutilh

Est-ce la musique qui fait les rencontres ou bien l’inverse ? Évoquer l’ombre de Hank Williams nous a rassemblés pour un détour par ce “Lost Highway”…

Son album “Memphis”, Victoires de la Musique en 2002 a révélé quelques-unes des associations fructueuses que Jean-Jacques Milteau a entretenues au fil des années avec des artistes aussi divers que Little Milton, Eric Bibb, Terry Callier ou Michelle Shocked. Il ne manque pas de souligner que l’harmonica est pour lui une sorte de trait d’union transatlantique et s’amuse à surprendre régulièrement son public fidèle par de nouvelles sonorités et de nouvelles collaborations. Il s’associe dans ce nouvel opus avec le guitariste et chanteur Carlton Moody pour explorer un mythique Lost Highway.

“ I’m a rollin’ stone all alone and lost... Cet enregistrement, tout serein qu’il fut, est la poursuite d’un rêve agité. Le rêve d’un siècle de musiques : jazz, rock, soul... et d’autres moins populaires mais tout aussi passionnantes : blues, folk, country, qui font le bonheur des curieux d’humanité, des chercheurs d’histoires singulières, des regardeurs d’horizon... Adolescent, l’harmonica fut ma ligne directe avec l’Amérique, celle de tous les malentendus et de tous les possibles. À travers la musique, j’y ai découvert un monde d’injustices et de violence, de passion et de cultures multiformes. Mais surtout un monde de musique vivante tel que nous en avions perdu l’usage. Se réunir et jouer, juste pour dompter la solitude, avant de reprendre une route qui ne s’arrête qu’avec l’oubli”. J.J. Milteau

