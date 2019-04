En direct de Jazzahead à Brême avec Gadi Stern, Iiro Rantala, Philippe Heck et Julia Boulet

Au sommaire aujourd'hui

Jazzahead à la Une

Invités : Gadi Stern, pianiste du trio Shalosh, Iiro Rantala, pianiste, Philippe Heck ingénieur du son et Julia Boulet pour les 50 ans des studios Bauer

Trois jours durant, à Brême en Allemagne, au mois d'avril, Jazzahead est devenu "LE" rendez-vous international du jazz, où se retrouvent énormément d'artistes et tous les professionnels. La 14ème édition de tient du 25 au 28 avril. Open Jazz y sera en direct ce vendredi 26 avril pour accueillir quelques invités venus dévoiler leurs avant-premières.

Jazzahead, un concept unique. À la fois salon, festival et conférence. Salon international avec ses stands de labels indépendants, producteurs de spectacles, festivals, regroupements autour des bureaux export de la musique de différents pays... Festival de découvertes avec une centaine de showcases de la nouvelle génération, la mise en avant d’un pays européen différent chaque année (la Norvège cette année) et des conférences.

Programmation musicale

Shalosh « Onwards and Upwards »

You'll Never Walk Alone (Richard Rodgers)

ACT 9885-2

Aki Takase « Thema Prima »

Madame Bum Bum (Aki Takase)

BMC 268

Iiro Rantala « My Finnish Calendar »

February (Iiro Rantala)

ACT 98825-2

Marton Juhasz « Discovery »

The Curve (Marton Juhasz)

Autoprod

Elliott Galvin « Modern Times »

Ghosts (Elliott Galvin)

Edition 1126

Jean-Christophe Cholet, Matthieu Michel « Extended Whispers »

Feu Follet (Jean-Christophe Cholet)

NeuKlang 4209

Keith Jarrett « The Survivors' Suite »

Beginning (Keith Jarrett)

ECM 1085

Frode Haltli « Avant Folk »

Hug (Frode Haltli)

Hubro 2604